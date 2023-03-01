據報萬科擬折讓最多７％，配股集資約３９億元

《經濟通通訊社１日專訊》據外電引述交易文件報道，萬科企業（０２２０２）尋求以每股
１２﹒９３－１３﹒２元，配售３億股Ｈ股，集資最多３９﹒６億元，每股配售價較今日收市價
１３﹒９元，折讓約５﹒０４％至６﹒９８％。
據報，配股所得資金６０％將用作償還離岸債務，餘下４０％則撥作一般營運資金。
（ｃｌ）
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