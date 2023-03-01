《小傳日記》創科無懼沽空機構狙擊，績前出十一頁通告還擊！

《小傳日記》早排畀沽空機構狙擊嘅創科（００６６９），今日出咗一份１１頁紙嘅通告，

詳細解釋沽空機構針對嘅指控。創科特別提到沽空機構話公司無可能喺無借助「操縱性會計」同

「玩弄會計數字」嘅情況下，連續１０年期間，每半年度嘅毛利率均有所增加。

創科指，公司營運周期依賴快速開發高利潤嘅新產品，而該等新產品將為額外策略投資提供

資金。毛利率增長和相關嘅策略性銷售同一般行政開支嘅再投資，創造咗良性循環，帶動毛利率

有非常好嘅增長。

集團重申強烈否認所有指控，因為當中包含多種誹謗性、偏見性、選擇性、不準確同不完整

嘅陳述，並且敦促股東謹慎處理沽空機構嘅報告。集團都同股東大派定心丸，話審核委員會已經

調查報告內嘅指控，有關檢討結果令公司「更有信心該指控並無根據」。

今次創科咁認真整呢份通告，裏面有齊晒ｄａｔａ同圖表，列得非常詳細，可能因為公司好

快就會公布舊年業績，可能會對聽日嘅股價造成好大影響，出呢份通告至少令股東定一定驚先，

費事又令股價ｃｈｏｋ得更加勁。事實上，呢間沽空機構創辦人不明，官網同Ｔｗｉｔｔｅｒ喺

２０２１年創立，並喺同年３月３１日發表第一份沽空報告，至今共狙擊咗１０間上市公司，唔

少大行都對呢間沽空機構嘅指控提出質疑，加埋今次創科咁詳細嘅ｒｅｐｏｒｔ，相信呢次狙擊

持續時間唔會太耐呱！請請！



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