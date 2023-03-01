《積金攻略－黃煥儀》拆解強積金實用「１００法則」

《積金攻略》上回提到，強積金成員可以用「１００法則」來判斷自己的風險胃納，有朋友

問筆者可否多加解說。「１００法則」其實是一個簡單而實用的框架，即是用１００減去自己的

年齡，來判斷究竟強積金投資組合應有多少百分比要配置去高風險資產。

為甚麼強積金成員要這樣左計右計？原因是這筆儲備是為退休綢繆，每月的供款目的除了是

儲蓄外，另一個重點是達到財富增值，而財富增值不應忘記風險。舉例，若太進取的話，股票市

場大幅波動可能令投資出現嚴重虧損；若過分保守，避得過投資風險卻迴避不了通脹的長期侵蝕

。

所以說「１００法則」讓一般人理解到自己年齡可以承受的風險，在風險與回報取得平衡，

才能更好地規劃退休。



＊年輕人風險承受能力強，毋懼短期波動＊



我們以一位３０歲的會計師為例，由於強積金的提取年齡一般是６５歲，因此他的投資期長

達３５年，中間或許經歷最少３個經濟周期，有較長時間抵禦市場的短期波動，風險承受能力相

對較高。以「１００法則」下，減去年齡後，他可以將７０％強積金投資於股票基金，３０％投

資固定收益基金，以獲得更強的資本增值，而年輕就是本錢，就算短期賬面虧蝕亦有時間收復失

地。

高風險資產亦可以適當地分散投資，不一定集中於單一產品。早年港人對於強積金有本土偏

好，１００％投資港股而漠視其他類型高風險資產選擇，近年部份人則一反常態１００％投資美

股。事實上港股、美股走勢迥異，適當地分散高風險資產，甚至是選擇環球股票基金，亦有分散

風險之效。



＊準退休人士錯配風險，礙退休生活＊



準退休人士部署自己的強積金投資組合時，亦必須多加小心。這裏假設一名６３歲男士，他

尚有２年就正式退休兼且可以提取強積金，在「１００法則」下，應有最少超過６３％資產投資

於債券或低風險資產，然而他卻將１００％資產投入單一股票基金，結果臨近退休時，出現種種

負面因素，例如疫情、地緣政治危機、經濟衰退等，該股票基金數月間或有可能出現大幅下跌的

情況。

萬一到他６５歲時，有關市場情況仍未完全收復，其強積金有機會錄得巨額虧蝕。如果這時

候提取，賬面損失就會變成真實損失；但退休後又確實需要資金應付日常生活開支，加上醫療開

支日漸沉重，無可奈何仍要提取，最終大大影響退休生活質素，真的令人惆悵！



＊未雨綢繆，積極管理強積金＊



所以說，管理強積金組合不能漠視自己的年齡因素，需要作出非常周詳部署。當然，如果自

己的風險承受能力異常強勁，對投資市場亦有專業的了解，這又另作別論。最後，如果各位打工

一族未能肯定自己的強積金部署方式是否適合自己，不妨尋找專業顧問了解更多。

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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