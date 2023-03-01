  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/03/2023 10:00

《積金攻略－黃煥儀》拆解強積金實用「１００法則」

　　《積金攻略》上回提到，強積金成員可以用「１００法則」來判斷自己的風險胃納，有朋友
問筆者可否多加解說。「１００法則」其實是一個簡單而實用的框架，即是用１００減去自己的
年齡，來判斷究竟強積金投資組合應有多少百分比要配置去高風險資產。
　　為甚麼強積金成員要這樣左計右計？原因是這筆儲備是為退休綢繆，每月的供款目的除了是
儲蓄外，另一個重點是達到財富增值，而財富增值不應忘記風險。舉例，若太進取的話，股票市
場大幅波動可能令投資出現嚴重虧損；若過分保守，避得過投資風險卻迴避不了通脹的長期侵蝕

　　所以說「１００法則」讓一般人理解到自己年齡可以承受的風險，在風險與回報取得平衡，
才能更好地規劃退休。
　
＊年輕人風險承受能力強，毋懼短期波動＊
　
　　我們以一位３０歲的會計師為例，由於強積金的提取年齡一般是６５歲，因此他的投資期長
達３５年，中間或許經歷最少３個經濟周期，有較長時間抵禦市場的短期波動，風險承受能力相
對較高。以「１００法則」下，減去年齡後，他可以將７０％強積金投資於股票基金，３０％投
資固定收益基金，以獲得更強的資本增值，而年輕就是本錢，就算短期賬面虧蝕亦有時間收復失
地。
　　高風險資產亦可以適當地分散投資，不一定集中於單一產品。早年港人對於強積金有本土偏
好，１００％投資港股而漠視其他類型高風險資產選擇，近年部份人則一反常態１００％投資美
股。事實上港股、美股走勢迥異，適當地分散高風險資產，甚至是選擇環球股票基金，亦有分散
風險之效。
　
＊準退休人士錯配風險，礙退休生活＊
　
　　準退休人士部署自己的強積金投資組合時，亦必須多加小心。這裏假設一名６３歲男士，他
尚有２年就正式退休兼且可以提取強積金，在「１００法則」下，應有最少超過６３％資產投資
於債券或低風險資產，然而他卻將１００％資產投入單一股票基金，結果臨近退休時，出現種種
負面因素，例如疫情、地緣政治危機、經濟衰退等，該股票基金數月間或有可能出現大幅下跌的
情況。
　　萬一到他６５歲時，有關市場情況仍未完全收復，其強積金有機會錄得巨額虧蝕。如果這時
候提取，賬面損失就會變成真實損失；但退休後又確實需要資金應付日常生活開支，加上醫療開
支日漸沉重，無可奈何仍要提取，最終大大影響退休生活質素，真的令人惆悵！
　
＊未雨綢繆，積極管理強積金＊
　
　　所以說，管理強積金組合不能漠視自己的年齡因素，需要作出非常周詳部署。當然，如果自
己的風險承受能力異常強勁，對投資市場亦有專業的了解，這又另作別論。最後，如果各位打工
一族未能肯定自己的強積金部署方式是否適合自己，不妨尋找專業顧問了解更多。
《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管　黃煥儀》
　
＊投資涉及風險，本文章內容僅供參考用途，不應被視為投資建議及╱或邀約。投資前應諮詢專
業意見及了解風險。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態01/03/2023
美商務部擬撤銷對華為出口許可，全面切斷華為供應鏈
人氣文章90後投資達人 - 朱公子01/03/2023
2025年比特幣勢必能夠到達70,000美金以上！把握比特幣賺錢機會
人氣文章香港要聞01/03/2023
口罩令撤銷首日　街頭仍有三分二人配戴
人氣文章開市Good Morning01/03/2023
熊麗萍料恒指3月走勢較上月佳　須留意企業疫後業務展望
人氣文章國際動態01/03/2023
【俄烏開戰】烏無人機首襲莫斯科郊外，疑遭電子干擾未命中目標
人氣文章財經熱話01/03/2023
【虛幣世界】監管與通脹困擾市場，加密貨幣波動性下降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金