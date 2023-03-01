恒指全日高收８３３點報２０６１９，龍湖碧服及舜宇齊升９％

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股三大指數齊跌，道指瀉２３２點，惟港股造好，恒指顯

著上升，全日收報２０６１９，升８３３點或４﹒２１％，主板成交１５３９﹒２１億元。恒生

中國企業指數報６９１４，升３３２點或５﹒０６％。恒生科技指數報４１８５，升２６０點或

６﹒６４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３６８﹒８元，升２５﹒２元或７﹒３３％，成交１２８﹒６８

億元；阿里巴巴－ＳＷ收報９１﹒９元，升５﹒４元或６﹒２４％，成交６９﹒４３億元；美團

收報１４２﹒８元，升６﹒７元或４﹒９２％，成交４９﹒５４億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

。

藍籌股幾乎全線向上，龍湖（００９６０）收升９﹒６％，報２４﹒５５元，該股成交約

１８４１萬股，涉資４﹒４３億元，盤中高見２４﹒５５元，最低見２２﹒４元；碧桂園服務

（０６０９８）升８﹒９４％，收報１５﹒８４元；舜宇光學科技（０２３８２）升８﹒９３％

，收報９６﹒９５元；網易（０９９９９）升８﹒４２％，收報１３１﹒３元。

另外，碧桂園（０２００７）收升８﹒３３％，報２﹒６元；潤啤（００２９１）升

８﹒１１％，收報６２﹒６５元；阿里健康（００２４１）升８﹒０４％，收報６﹒０５元；中

國平安（０２３１８）升７﹒８８％，收報５７﹒５元；百度（０９８８８）升７﹒５７％，收

報１４５元；百威亞太（０１８７６）升７﹒０２％，收報２５﹒１５元。（ｋｙ）

