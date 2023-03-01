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01/03/2023 16:16

恒指全日高收８３３點報２０６１９，龍湖碧服及舜宇齊升９％

　　《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股三大指數齊跌，道指瀉２３２點，惟港股造好，恒指顯
著上升，全日收報２０６１９，升８３３點或４﹒２１％，主板成交１５３９﹒２１億元。恒生
中國企業指數報６９１４，升３３２點或５﹒０６％。恒生科技指數報４１８５，升２６０點或
６﹒６４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３６８﹒８元，升２５﹒２元或７﹒３３％，成交１２８﹒６８
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報９１﹒９元，升５﹒４元或６﹒２４％，成交６９﹒４３億元；美團
收報１４２﹒８元，升６﹒７元或４﹒９２％，成交４９﹒５４億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

　　藍籌股幾乎全線向上，龍湖（００９６０）收升９﹒６％，報２４﹒５５元，該股成交約
１８４１萬股，涉資４﹒４３億元，盤中高見２４﹒５５元，最低見２２﹒４元；碧桂園服務
（０６０９８）升８﹒９４％，收報１５﹒８４元；舜宇光學科技（０２３８２）升８﹒９３％
，收報９６﹒９５元；網易（０９９９９）升８﹒４２％，收報１３１﹒３元。
　　另外，碧桂園（０２００７）收升８﹒３３％，報２﹒６元；潤啤（００２９１）升
８﹒１１％，收報６２﹒６５元；阿里健康（００２４１）升８﹒０４％，收報６﹒０５元；中
國平安（０２３１８）升７﹒８８％，收報５７﹒５元；百度（０９８８８）升７﹒５７％，收
報１４５元；百威亞太（０１８７６）升７﹒０２％，收報２５﹒１５元。（ｋｙ）

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