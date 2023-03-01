《股語有云－古添力》聯通受惠內地５Ｇ發展提速，中線目標１１銀

《股語有云》中國聯通（００７６２）主要在內地提供移動電話、長途、數據及互聯網業務

。自從與網通合併後，亦提供固網語音及增值服務、寬帶及其他互聯網相關服務、信息通信技術

服務、商務及數據通信服務及廣告傳媒業務等。

截至２０２２年９月３０日止，中國聯通首三季純利約１５６﹒６７億人仔，同比增長

２１﹒２％。營業收入約２６３９﹒７８億人仔，增長８％，兩者均創上市以來同期最高水平。

於２０２２年６月３０日，集團之現金及現金等價物為４４６﹒６５億人仔，資產負債比率為

４３﹒３％。

聯通早前公布，１月５Ｇ套餐用戶累計約２﹒１６億戶，比去年１２月淨增３０６﹒８萬戶

；而１月移動和固網等「大聯接」用戶累計約８﹒７３億戶，比去年１２月淨增１１００﹒２萬

戶。集團指，１月物聯網終端連接累計約３﹒９５億戶，按月淨增９８７萬戶。５Ｇ行業虛擬專

網服務客戶數目４０１２個。



＊內地５Ｇ基站達２２５萬個領先全球＊



日前，工信部發布《２０２２年１－１０月份通信業經濟運行情況》顯示，截至２０２２年

１０月底，內地５Ｇ基站總數達２２５萬個，比２０２１年底淨增８２﹒５萬個，佔移動基站總

數２０﹒９％，佔比較２０２１年底提升６﹒６個百分點，中國５Ｇ基站數量佔全球比例超過

７０％。數據顯示，內地５Ｇ發展速度加快，無疑對三大電訊商有利，添力首選聯通。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去一個月有逾３﹒６億元淨流入中國聯通，過

去三個月有逾１１億元淨流入，惟過去５天有逾２１００萬元淨流出。另外，摩根士丹利及高盛

分別出報告，維持聯通增持及買入評級，目標價調升至６﹒９元及７元。

技術走勢方面，聯通早前創近期新高６﹒２２銀後調整，連續出現四支陰燭，昨日現小陽燭

向上，升越２０天線收市，今日現大陽燭，重返１０天線之上，９ＲＳＩ回升至６３水平，建議

現水平６﹒１３銀買入，相信不難升越６﹒２２銀，中線以１１銀為獲利目標，跌穿５銀止蝕。

《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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