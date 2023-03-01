《鍾之日記》神州復甦超預期，魚缸３月開門紅

《鍾之日記》３月１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場仍擔心加息步伐加快，隔晚美股表現反覆，先升後回。不過內地２月份製造業ＰＭＩ好

過預期，加上人民幣走強，離岸價更升逾３００點子，令港股今日勁彈逾８００點。

恒指高開６４點，報１９８４９，已為半日低位，中國２月製造業ＰＭＩ升至５２﹒６，創

近１１年高；財新中國２月製造業ＰＭＩ亦重上擴張水平，配合人民幣進一步走強，推動大市升

幅擴大，重返兩萬點大關，最多升６７１點，高見２０４５７，重上十天線，半日挨近高位收市

。人民幣持續走強，帶挈港股午後升幅擴大，尾市一度大升８８８點，高見２０６７４，重上十

天線（現處２０４２５），收市報２０６１９，升８３３點或升４﹒２１％，主板成交

１５３９﹒２１億元。國企指數報６９１４，升３３２點或升５﹒０６％。恒生科技指數報

４１８５，升２６０點或升６﹒６４％。

人民幣離岸價進一步走強，更重回６﹒９水平，最高見過６﹒８８９４兌一美元，升６１７

點子，現造６﹒８９１，升６０１點子。

藍籌近乎全線造好，只有恒安（０１０４４）下跌，全日降０﹒２％。電訊股愈戰愈勇，三

大電訊股全線向上，中電信（００７２８）大升６﹒９％，中聯通（００７６２）漲６﹒１２％

，中移動（００９４１）升３﹒１％。



＊滬綜指兩連升，重返三千三＊



全國兩會即將召開，加上２月官方及民間ＰＭＩ數據強勁，Ａ股市場今日表現強勁。滬綜指

盤中漲幅擴大，最高觸及３３１５﹒１６點，創下去年７月以來的新高，收盤則上漲１％報

３３１２﹒３５點。深成指升１﹒１１％，創業板指同升０﹒６１％。

兩市全日成交額達到９１８９億元人民幣，按日大升２１﹒４％，外資結束連續五日淨流出

，今日淨流入７０﹒１億元人民幣，為近１個月新高。

國家統計局公布的數據顯示，２月份官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５２﹒６％，比

上月上升２﹒５個百分點，不但高於臨界點，更是２０１２年４月以來的歷史高位，顯著高於市

場預期的５０﹒５％。非製造業商務活動指數也上漲１﹒９個百分點，達到５６﹒３％。同時，

２月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得５１﹒６，較１月上升２﹒４個百分點，

２０２２年８月來首次高於臨界點，為２０２２年７月來最高。

評級機構穆迪將今明兩年中國經濟增長預測由４％上調至５％，反映重新開放後國內需求，

尤其是服務業需求的反彈。穆迪預計，非貿易服務業被壓抑的需求將從今年春季起支撐消費反彈

，旅遊和酒店行業可能受益最大，不過房地產行業將繼續疲軟，拖累經濟增長。



＊楊惠妍執掌碧桂園，市場拍手歡迎＊



內地房地產企業債務問題嚴峻，有大型房企選擇在風口浪尖交棒，由新一代全面接管。碧桂

園控股（０２００７）公布，公司主席及執行董事楊國強因年齡原因提出辭任，今日起生效，但

仍以特別顧問的形式繼續參與集團的公司經營，至於楊國強的女兒、中國女首富楊惠妍將接任主

席一職，今日起生效，並將繼續擔任公司的執行董事。

楊惠妍早於大學畢業便在碧桂園工作，獲楊國強重點培養，外界早已認可楊惠妍的接班人地

位，因此碧桂園換帥亦獲得資本市場的認可，碧桂園股價全日升８﹒３％，報２﹒６元；碧桂園

服務（０６０９８）升８﹒９％，報１５﹒８４元。

不過中國房地產市場遭遇天翻地覆式的改變，從野蠻生長到「活下去」，楊惠妍會如何應對

大環境的變化及流動性偏緊的困局，將會是外界關注的焦點。

另外，中國指數研究院報告指，內地２月１００個城市新建住宅平均價格按月持平，結束連

續７個月跌勢；按年則跌０﹒０６％，跌幅比１月擴大０﹒０３個百分點。研究院表示，受樓市

政策持續優化、疫情及春節期間累積需求集中釋放等影響，部分核心一、二線城市房地產市場情

緒有所修復，房價出現較為積極的訊號，但多數三、四線城市置業人士觀望情緒仍濃厚，全國整

體市場仍未出現明顯回暖的勢頭。



＊重申免新能源車購置稅，蔚小理起動＊



國家財政部部長劉昆在國新辦記者會上表示，要加大財政政策力度穩住經濟大盤，擴大國內

總需求，同時將赤字率保持在合理水平。財政部副部長許宏才則重申，對於購置期在今年的新能

源車，繼續免徵車輛購置稅。

另外從北京市商務局指，為加快老舊汽車淘汰更新，鼓勵汽車消費，北京市今年將繼續實施

乘用車置換新能源車補貼政策，補貼標準和方式與去年保持一致。今日起至８月３１日期間，個

人消費者報廢，或轉出北京市註冊登記在個人名下１年以上的乘用車，並在北京市汽車銷售企業

新購新能源小客車，可獲得８０００元人民幣或１萬元人民幣補貼。

北京今起續實施汽車置換補貼，汽車股全線造好。蔚來（０９８６６）急升１１％，小鵬汽

車（０９８６８）漲９﹒６％，理想汽車（０２０１５）走高８﹒６％，比亞迪（０１２１１）

升６﹒３％，長汽（０２３３３）升５﹒６％，吉利汽車（００１７５）升４﹒３％。



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