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01/03/2023 08:39

《擴大開放》深交所與倫交所正穩步推進「深倫通」項目

　　《經濟通通訊社１日專訊》深交所昨日與倫敦證券交易所集團通過線上方式簽署雙方合作諒
解備忘錄，雙方將在互聯互通存托憑證業務、指數和產品開發、跨境投融資服務、市場培育推廣
等方面探索推進多層次合作。
　　深交所表示，在兩國監管機構的統籌指導下，雙方交易所正穩步推進「深倫通」項目，有序
開展互聯互通存托憑證業務和技術準備，支持企業積極利用兩個市場、兩種資源融資發展。
（ｌｃ）

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