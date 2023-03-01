《擴大開放》深交所與倫交所正穩步推進「深倫通」項目

《經濟通通訊社１日專訊》深交所昨日與倫敦證券交易所集團通過線上方式簽署雙方合作諒

解備忘錄，雙方將在互聯互通存托憑證業務、指數和產品開發、跨境投融資服務、市場培育推廣

等方面探索推進多層次合作。

深交所表示，在兩國監管機構的統籌指導下，雙方交易所正穩步推進「深倫通」項目，有序

開展互聯互通存托憑證業務和技術準備，支持企業積極利用兩個市場、兩種資源融資發展。

（ｌｃ）

