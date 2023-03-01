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01/03/2023 08:47

【兩會在即】習近平：黨和國家機構改革力度將較大，觸及利益深

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》中共中央在中南海舉行民主協商會，就黨和
國家機構改革方案、中共中央擬向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導人員人選建議名
單和擬向全國政協十四屆一次會議推薦的全國政協領導人員人選建議名單，向各民主黨派中央、
全國工商聯和無黨派人士代表通報情況，聽取意見。
　　中共中央總書記習近平主持會議指出，中共二十大對深化黨和國家機構改革作出重要部署，
在深化金融體制改革，完善黨中央對科技工作統一領導的體制，優化政府職責體系和組織結構，
完善黨中央決策議事協調機構，優化機構編制資源配置，推進以黨建引領基層治理，加強混合所
有制企業、非公有制企業黨建工作等方面提出明確要求。
　　習近平表示，總的看，這次黨和國家機構改革，突出重點行業和領域，針對性比較強，力度
比較大，涉及面比較廣，觸及的利益比較深，著力解決一些事關重大、社會關注的難點問題，對
經濟社會發展將產生重要影響。
　　習近平強調，十四屆全國人大一次會議和全國政協十四屆一次會議即將召開。選舉產生新一
屆國家機構和全國政協領導人員，是這次全國兩會的一項重要任務，也是關係全域的一件大事。

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