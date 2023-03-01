  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/03/2023 08:39

【大國博弈】美商務部擬撤銷對華為出口許可，全面切斷華為供應鏈

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國加大了對中國企業的圍堵力度，據外電報道，基於國家安全
考慮，美國商務部正在審查對中國科技巨頭華為出口的現有許可證，擬撤銷發給美國供應商對華
為出口的許可證。
　　美國商務部副部長艾斯特維茲（Ａｌａｎ　Ｅｓｔｅｖｅｚ）周二（２８日）於國會聽證會
中表示，美方正在評估美企向華為出售專利許可。美國商務部早於前總統特朗普政府時期，把華
為列入實體清單，限制美國企業向華為提供產品或專利技術。不過，艾斯特維茲指出，特朗普政
府當時仍容許部分美國企業向華為供應若干５Ｇ產品，商務部正在檢視有關安排。
　
＊美國擬擴大制裁華為範圍，禁止向其供應４Ｇ芯片等＊
　
　　此外，外電引述一位熟悉政府政策審議的前高級安全官員周二透露，白宮已經指示商務部，
要切斷４Ｇ產品銷售，是時候讓華為承受更多痛苦。
　　今年１月就有消息傳出，拜登政府正商討調整對華為出貨許可證政策，除了５Ｇ設備以外，
計劃４Ｇ產品、Ｗｉ－Ｆｉ　６和Ｗｉ－Ｆｉ　７、人工智慧（ＡＩ）、高性能運算及雲端專案
都將納入禁令之中，全面切斷華為在美國供應鏈，預計美國最快５月將作出決定。（ｊｔ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章90後投資達人 - 朱公子01/03/2023
2025年比特幣勢必能夠到達70,000美金以上！把握比特幣賺錢機會
人氣文章香港要聞01/03/2023
口罩令撤銷首日　街頭仍有三分二人配戴
人氣文章國際動態01/03/2023
【俄烏開戰】烏無人機首襲莫斯科郊外，疑遭電子干擾未命中目標
人氣文章財經熱話01/03/2023
【虛幣世界】監管與通脹困擾市場，加密貨幣波動性下降
人氣文章中國故事28/02/2023
《神州經脈》美據報放寬對華科技投資限制　A股回暖　人幣造好
人氣文章財經熱話28/02/2023
【月結－會後有機】兩會後或有佳音 恒指跌深料反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金