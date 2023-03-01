【大國博弈】美商務部擬撤銷對華為出口許可，全面切斷華為供應鏈

《經濟通通訊社１日專訊》美國加大了對中國企業的圍堵力度，據外電報道，基於國家安全

考慮，美國商務部正在審查對中國科技巨頭華為出口的現有許可證，擬撤銷發給美國供應商對華

為出口的許可證。

美國商務部副部長艾斯特維茲（Ａｌａｎ Ｅｓｔｅｖｅｚ）周二（２８日）於國會聽證會

中表示，美方正在評估美企向華為出售專利許可。美國商務部早於前總統特朗普政府時期，把華

為列入實體清單，限制美國企業向華為提供產品或專利技術。不過，艾斯特維茲指出，特朗普政

府當時仍容許部分美國企業向華為供應若干５Ｇ產品，商務部正在檢視有關安排。



＊美國擬擴大制裁華為範圍，禁止向其供應４Ｇ芯片等＊



此外，外電引述一位熟悉政府政策審議的前高級安全官員周二透露，白宮已經指示商務部，

要切斷４Ｇ產品銷售，是時候讓華為承受更多痛苦。

今年１月就有消息傳出，拜登政府正商討調整對華為出貨許可證政策，除了５Ｇ設備以外，

計劃４Ｇ產品、Ｗｉ－Ｆｉ ６和Ｗｉ－Ｆｉ ７、人工智慧（ＡＩ）、高性能運算及雲端專案

都將納入禁令之中，全面切斷華為在美國供應鏈，預計美國最快５月將作出決定。（ｊｔ）

