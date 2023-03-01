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01/03/2023 10:13

【ＡＩ熱潮】百度：「文心一言」１６日開新聞發布會

　　《經濟通通訊社１日專訊》百度（０９８８８）官方宣布，計劃於３月１６日１４時在北京
總部召開新聞發布會，主題圍繞「文心一言」。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏，百度
首席技術官王海峰將出席。（ｃｔ）

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