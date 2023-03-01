【聚焦人幣】人幣即期收漲５３８點子報６﹒８８５４，創一周新高

《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅低開不久後回升，
盤中一度飆６１４點高見６﹒８７７８，尾盤維持高位，最終收報６﹒８８５４升５３８點子，
兩連漲，創自２月２１日以來一周新高。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現大升６７８點子，報６﹒８８７０。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４００，較上個交易日升１１９點子，
兩連揚，上個交易日報６﹒９５１９。
＊ＰＭＩ勝預期提振市場情緒，但人民幣表現仍受制美元偏強＊
交易員稱，中國官方和財新製造業指數（ＰＭＩ）好於預期，人民幣跌穿７關口壓力暫時緩
解，但市場仍在消化美國聯儲局加息預期，美元偏強也將持續限制人民幣表現。市場人士也表示
，３月進入中國兩會時間，期間會有一系列政策調整，而疫情消退經濟復甦對市場的提振作用還
有進一步釋放空間，後續若美國數據沒有２月那樣持續偏強，人民幣仍有機會上漲。
瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，如果有更多數據證明中國經濟正穩步復甦，那麼相關交
易重新回歸將有助於人民幣抵禦外部美元走強的影響。（ｊｔ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇