【聚焦人幣】人幣即期收漲５３８點子報６﹒８８５４，創一周新高

《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅低開不久後回升，

盤中一度飆６１４點高見６﹒８７７８，尾盤維持高位，最終收報６﹒８８５４升５３８點子，

兩連漲，創自２月２１日以來一周新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現大升６７８點子，報６﹒８８７０。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４００，較上個交易日升１１９點子，

兩連揚，上個交易日報６﹒９５１９。



＊ＰＭＩ勝預期提振市場情緒，但人民幣表現仍受制美元偏強＊



交易員稱，中國官方和財新製造業指數（ＰＭＩ）好於預期，人民幣跌穿７關口壓力暫時緩

解，但市場仍在消化美國聯儲局加息預期，美元偏強也將持續限制人民幣表現。市場人士也表示

，３月進入中國兩會時間，期間會有一系列政策調整，而疫情消退經濟復甦對市場的提振作用還

有進一步釋放空間，後續若美國數據沒有２月那樣持續偏強，人民幣仍有機會上漲。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，如果有更多數據證明中國經濟正穩步復甦，那麼相關交

易重新回歸將有助於人民幣抵禦外部美元走強的影響。（ｊｔ）

