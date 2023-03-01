【大國博弈】澳洲政府出手阻止中資增持該國稀土礦業企業

《經濟通通訊社１日專訊》外電此前報道，澳洲政府以國家利益為由，阻止重稀土生產商

Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｍｉｎｅｒａｌｓ大股東中國域瀟基金將其持股比例從９﹒９２％提高至

１９﹒９％。澳洲財長查默斯表示，已根據外資投資審核局的建議，阻止一中國投資者增持其在

一間稀土礦業公司的股份。（ｅｙ）

