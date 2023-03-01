【大國博弈】中方回應美國推論新冠病毒起源：反對政治操弄

《經濟通通訊社１日專訊》美媒此前報道，美國能源部目前推論認為新型冠狀病毒疫情起源

是來自中國實驗室外洩，與聯邦調查局持相同立場，但對此推論的信心程度仍然偏低。

中國外交部發言人毛寧在北京主持例行記者會時回應有關問題，稱中國始終參與全球新冠科

學溯源，堅決反對借溯源搞政治操弄，奉勸美國應當在新冠病毒溯源問題上尊重科學和事實，並

應當開放德特里克堡基地接受調查。（ｅｙ）（ｚｚ）

