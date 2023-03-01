【數據解讀】統計局：政策穩經濟效果顯現，企業經濟活動加快復甦

《經濟通通訊社１日專訊》國家統計局公布，２月份官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為

５２﹒６％，比上月上升２﹒５個百分點，不但高於臨界點，更是２０１２年４月以來的歷史高

位，顯著高於市場預期的５０﹒５％；至於非製造業商務活動指數為５６﹒３％，比上月上升

１﹒９個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，２月穩經濟政策措施效應進一步

顯現，疊加疫情影響消退等有利因素，企業復工復產、復商復市加快，中國經濟景氣水平繼續回

升。

趙慶河指出，製造業ＰＭＩ各分類指數均高於上月，調查的２１個行業中有１８個位於擴張

區間，比上月增加７個，製造業景氣面繼續擴大。



＊原材料採購價格顯著上升＊



趙慶河指，今年２月產需兩端同步擴張。隨著春節假日因素和疫情影響消退，製造業企業生

產恢復加快，市場需求繼續改善，生產指數和新訂單指數分別為５６﹒７％和５４﹒１％，高於

上月６﹒９和３﹒２個百分點。從行業情況看，木材加工及家具製造、金屬製品、電氣機械器材

等行業兩個指數均升至６０﹒０％以上高位景氣區間，行業產需活躍度回升。

價格指數方面，受市場需求回暖帶動，製造業原材料採購價格總體水平繼續上升，主要原材

料購進價格指數升至５４﹒４％，高於上月２﹒２個百分點，其中鋼鐵及相關下游行業漲幅更為

明顯，黑色金屬冶煉及壓延加工、通用設備、專用設備等行業主要原材料購進價格指數均高於

６０﹒０％。出廠價格指數為５１﹒２％，高於上月２﹒５個百分點，重返擴張區間，製造業產

品銷售價格總體水平有所回升。



＊小型製造業企業時隔十個月重返擴張＊



趙慶河又指，各規模企業ＰＭＩ均高於臨界點。大、中、小型企業ＰＭＩ分別為５３﹒７％

、５２﹒０％和５１﹒２％，高於上月１﹒４、３﹒４和４﹒０個百分點，各規模企業景氣水平

不同程度回升，其中小型企業ＰＭＩ自２０２１年５月份以來首次升至擴張區間。大、中、小型

企業生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，產需較上月有所增長。

重點行業ＰＭＩ繼續上升，裝備製造業、高技術製造業、高耗能行業和消費品行業ＰＭＩ分

別為５４﹒５％、５３﹒６％、５１﹒６％和５１﹒３％，高於上月３﹒８、１﹒１、３﹒０和

０﹒４個百分點，均位於擴張區間，景氣水平連續兩個月回升。隨著生產和需求加快釋放，企業

採購活動明顯增加，四個重點行業採購量指數均高於上月，分別為５４﹒５％、５０﹒９％、

５２﹒３％和５４﹒５％。

市場預期繼續改善。生產經營活動預期指數為５７﹒５％，高於上月１﹒９個百分點，升至

近１２個月來高點，企業信心繼續增強。從行業情況看，調查的２１個行業生產經營活動預期指

數全部位於景氣區間，其中農副食品加工、紡織、通用設備、專用設備、汽車等１０個行業位於

６０﹒０％以上高位景氣區間，企業對近期行業恢復發展較為樂觀。（ｅｙ）



