【聚焦數據】２月財新製造業ＰＭＩ為５１﹒６，去年８月首回擴張

《經濟通通訊社１日專訊》隨著防疫政策優化和春節後經濟活動逐漸恢復，２月製造業生產

經營持續回暖，結束此前六個月的收縮態勢，重回擴張區間。３月１日公布的２月財新中國製造

業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得５１﹒６，較１月上升２﹒４個百分點，２０２２年８月來首次

高於臨界點，為２０２２年７月來最高。

這一走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ一致。國家統計局公布的２月製造業ＰＭＩ錄得

５２﹒６，上升２﹒５個百分點，連續兩月高於榮枯線，顯示製造業景氣持續上升。



＊２月新出口訂單指數近七個月來首次高於臨界點＊



分項數據顯示，製造業供需同步修復，２月製造業生產指數、新訂單指數分別結束了五個月

、六個月的收縮，再度升至擴張區間。受訪企業反映，最近防疫限製放鬆，對生產的擾動減少，

需求也有改善，因此製造業生產、銷售回升。在三大品類中，投資品類增產最為顯著，消費品類

銷售回升速度最快。

外需方面，隨著海外市場需求好轉、國內生產經營恢復正常，疊加出口運力改善，２月新出

口訂單指數近七個月來首次高於臨界點。

在經歷了此前連續１０個月的收縮後，２月製造業就業指數首次升至擴張區間，且創下

２０２１年７月來新高。企業反映，增加用工是因為生產需求回升，同時也為製造業進一步回暖

做准備。由於新訂單增加、勞動力和原料短缺，製造業產能壓力加大，２月積壓業務量指數升至

２０２１年１１月來最高。

原材料尤其是金屬價格上漲繼續推高成本，２月原材料購進價格指數連續第五個月高於臨界

點，不過較１月略有回落。成本上揚疊加市場回暖，帶動同期出廠價格指數升至擴張區間，扭轉

了此前連續九個月的收縮態勢。



＊供應商供貨時間指數創２０１５年３月來新高＊



受益於防疫措施優化等因素，製造業供應鏈有所修復，２月供應商供貨時間指數為近八個月

來首次升至榮枯線以上，創２０１５年３月來新高。

製造業市場信心持續改善，２月製造業預期指數升至２０２１年４月來最高，且超過長期均

值。企業預期，隨著防疫控製放松，客戶需求或強勁復甦，未來數月產量將得到提振。此外，新

產品發布和政策扶持也將有利於製造業修復。



＊王喆：就業開始復甦，物流恢復提速＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，２月經濟加快修復，供求擴張，外需提振，就業開始復甦

，物流恢復提速，製造業企業對未來景氣度信心增長，顯示疫情「過峰」後，經濟開始進入後疫

情時代修復期。不過，疫情影響重大深遠，目前經濟恢復基礎尚不牢固，社會生產生活完全正常

化尚需時日。中央提出，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。收入和預期是消費的基礎和前提，

未來一段時期，相關政策的製定和落實還應更多著力於增加居民收入和改善市場預期。

