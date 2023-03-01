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01/03/2023 14:07

【數據解讀】２月ＰＭＩ衝高展暖意，分析料復甦企穩仍需政策發力

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國２月官方與財新製造業ＰＭＩ均超預期回暖，分別創下近
１１年和八個月高位，供需兩端改善釋放出經濟修復動力轉強的信號。但分析認為，考慮到疫情
帶來的創傷尚未抹平，復甦的企穩仍需中國宏觀政策的加力。隨著即將召開的兩會將明確穩經濟
政策，預計中國經濟復甦基礎將繼續夯實。
　　展望３月，植信投資研究院宏觀高級研究員羅奐劼認為，製造業ＰＭＩ仍將繼續保持擴張，
但增速會放緩。３月，內需的持續回暖仍將會帶動生產端恢復，但外需總體仍然疲軟，且此前兩
個月對於去年四季度的修復也已基本結束，因此接下來製造業將向常態化水平收斂。
　　仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟認為，隨著場景復甦、意願提升、信心改
善，消費需求較為強勁的釋放將帶動服務業商務活動保持擴張態勢。他稱，２０２３年基礎設施
和重大項目建設的投資將繼續保持快速增長勢頭，預計接下來建築業景氣水平將繼續處於高位景
氣區間。
　
＊民生銀行：穩經濟政策釋放＊
　
　　針對最新出爐的２月製造業ＰＭＩ數據，民生銀行團隊宏觀中心主任王靜文解讀稱，２月製
造業ＰＭＩ數據繼續企穩，從分類數據來看，生產端修復快於需求端，外需仍有韌性。ＰＭＩ數
據的企穩向上主要受到兩方面因素推動，一是疫情影響消退，二是穩經濟政策效益釋放。展望未
來，市場信心逐漸企穩，經濟修復基礎將繼續夯實。（ｃａ）

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