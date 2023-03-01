《經濟時評》穆迪將２０２３年中國ＧＤＰ增速預測上調至５％

《經濟通通訊社１日專訊》評級機構穆迪將今明兩年中國經濟增長預測由４％上調至５％，

反映重新開放後國內需求，尤其是服務業需求的反彈。

穆迪預計，非貿易服務業被壓抑的需求，將從今年春季起支撐消費反彈，旅遊和酒店行業可

能受益最大。至於房地產行業繼續疲軟，將拖累經濟增長。

穆迪又預計美國經濟將在今年陷入停滯，上半年仍然會出現溫和增長，到在下半年將轉為收

縮１％，全年實際ＧＤＰ年增長為０﹒９％，而明年增長則為１﹒１％。（ｃａ）

