【兩會在即】京東曹鵬提案：加快數智化供應鏈，降低社會物流成本

《經濟通通訊社１日專訊》全國兩會召開在即，全國政協委員、京東集團（０９６１８）技

術委員會主席、京東雲事業部總裁曹鵬表示，準備了三份提案。他建議，第一要發展新型實體企

業，以數實融合助力高質量發展；第二要保障新就業群體權益；第三要加快數智化社會供應鏈建

設，降低社會物流成本。

曹鵬在提案中表示，中國數實融合仍面臨一些問題極待突破，比如，農業數字化轉型相對滯

後，中小企業數字化轉型面臨不敢、不會的困境。建議加大政策力度促進新型實體企業創新發展

；推動傳統實體企業向新型實體企業躍升發展；鼓勵新型實體企業助力中小企業「上雲用數賦智

」；發揮新型實體企業「鏈主」作用促進協同創新發展。



＊加大投入提升供應鏈基礎設施水平＊



此外，近年來，新產業新業態快速發展聚集了大量新就業群體，為助力穩就業作出了積極貢

獻。他建議：完善促進新就業形態發展的政策體系；研究制定新就業群體公積金靈活發放制度；

探索校企合作人才培養新模式；完善企業新就業群體技能認證體系。

針對目前中國供應鏈發展不平衡、不充分等突出問題，他還建議加大投入提升供應鏈基礎設

施水平；鼓勵供應鏈技術創新提升核心競爭力；培養具有全球競爭力的供應鏈技術服務企業；加

快推動供應鏈關鍵技術自主可控；建設高效協同的社會化供應鏈體系。（ｃａ）

