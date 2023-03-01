《投資智慧－鄧聲興》政策支持力度大，上海復旦（１３８５）看俏

《投資智慧》數據顯示，中國集成電路行業市場規模由２０１７年的５４１１億元增長至

２０２１年的１０４５８億元，年均複合增長率為１７﹒９％。「十四五」規劃綱要提出，強化

國家戰略科技力量，加強原創性引領性科技攻關。「十四五」時期集成電路產業迎來發展新機遇

。在國家政策的支持以及下游市場需求的驅動下，預計２０２３年，中國集成電路行業市場規模

將達１３０９３億元。看好上海復旦（０１３８５）。



上海復旦主要提供集成電路ＩＣ產品測試服務、並從事設計、開發及銷售專門ＩＣ測試軟件

及產品、製造探針卡和提供ＩＣ技術研究和諮詢服務。日前公布其２０２２年度業績快報，實現

營業收入３５﹒３９億元（人民幣．下同），按年增加３７﹒３１％；歸屬股東淨利潤１０﹒８

億元，增長１０９﹒８８％；期內總資產約為６１﹒１７億元，較２０２２年度初期增長

４６﹒８６％；每股收益１﹒３３元。業績表現良好，主要得益於集團適時調整產品結構，努力

保障產能，為業務持續增長提供了堅實基礎，更因集團積極開拓新市場與新客戶，使得主要產品

線收入均實現不同程度增長。



隨著半導體產業迎來周期性復甦、內地新能源、數據中心等產業需求增長，２０２３年中國

各地兩會上，紛紛提出建設集成電路等先進產業的方向、目標或舉措。北京２０２３年政府工作

報告指出，加強集成電路系列重要研發產業項目建設；上海２０２３年政府工作報告提出，深化

集成電路等三大先導產業「上海方案」；廣東提出要加快補齊集成電路關鍵環節，「廣東強芯」

工程深入推進，向打造中國集成電路第三極邁出堅實步伐。政策支持力度大，行業景氣度持續，

值得投資者關注。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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