《樓市亮話－湯文亮》政府應該改變賣地政策

《樓市亮話》我有一個老友打麻雀是有一條硬規矩，就是當他食糊之後，其他人不准將他即

將摸到的牌揭出來，因為他擔心會自摸，非常激氣，如果有人揭牌給佢睇，他會立刻唔打。



政府接二連三賣地流標，係時候考慮修改一下招標方法，其實亦不算修改，只是返回基本步

，當有人中標之後，唔會將第二、第三標的銀碼公開。老實說，我唔知道是甚麼原因，政府將第

二標公開，我唔相信是輿論壓力，地產商又唔會咁蠢，因為如果是自己中標，而第二標距離很遠

，豈不是自討沒趣。



我估計是某些有目的人士，說服政府公開第二、第三標，令到落標的人唔敢出高價，賣地成

績不理想，甚至政府見落標價太低收回不賣，令到那些人可以對外公布香港已死，連賣地都冇人

要，所以，我認為政府在下一次招標賣地時，一定要取消公開第二標這個條款，我有把握賣地成

績會比較理想，最低限度土地可以賣得出。



我問過一個地產公司老闆，佢以前落標是非常勇猛，經常可以買到地皮，但自從政府宣布公

開第二標之後，他就變得保守，我問佢點解有咁大轉變，地產老闆話，想唔保守都唔得，如果與

第二標距離太遠，不但會被行家笑，甚至伙記都會笑佢點解咁蠢，所以，他極希望政府取消公開

第二標價錢，令佢可以回復勇猛。



有人問如果政府話賣地咁大件事，透明度高一些是比較好，既然如此，不如公開拍賣，你爭

我奪，一定會得到高價，或者可以雙管而行，先招標，後拍賣，首先將三幅流標的土地公開拍賣

，睇下是否要收回，如果成績理想，以後可以以拍賣代替招標，如果大家唔信，試想一下Ｒ字車

牌如果用招標，可能１００萬也賣不到，在你爭我奪之下，拍賣價竟然是２５５０萬，係時候改

變一下賣地政策。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



