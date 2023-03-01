【香港要聞】孔繁毅：公共衞生緊急狀態可以取消，疫情已經過去

《經濟通通訊社１日專訊》口罩令今日（１日）開始全面取消，政府專家顧問兼港大內科學

系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅認為，口罩令的解除，標誌疫情已經過去，「公共衞生緊急狀

態」可以直接取消。

政府２０２０年１月因應當時新冠病毒發展，根據「對公共衞生有重要性的新型傳染病預備

及應變計劃」將應變級別提升至「緊急」程度，孔繁毅認為這個分級可以下調。



＊學校上呼吸道感染料有微升趨勢＊



孔繁毅今早在電台節目上表示，政府撤銷口罩令的決定正確，時機亦成熟，基本上３月季節

性流感高峰期已過，亦不用擔心新冠疫情，因社區上已有很高的混合免疫水平，而再過一個月左

右，流感的反彈情況亦會逐步減緩。他原本預期政府會分階段放寬室外和室內口罩令，但今次一

次過放寬，亦是合理皫做法。對重點高危地點如院舍、醫院等，他認為行政措施要求使用者戴口

罩，足以防範風險。



＊不建議學生長期佩戴口罩＊



至於學校，他不建議學生長期佩戴，因會影響學習，雖然預計會出現流感等上呼吸道感染的

反彈，但對學生免疫系統而言是好事，如果繼續戴口罩，只會推遲有關爆發。他建議家長盡快帶

子女打新冠及流感疫苗，同時做好個人衞生措施，可有效預防流感等病毒。（ｃｌ）

