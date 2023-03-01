【香港政情】李家超明日率團訪問澳門，卓永興楊潤雄林世雄等隨行

《經濟通通訊社１日專訊》行政長官李家超將於明日（２日）早上率團赴澳門，進行全面通

關後首次對澳門的訪問。

香港政府代表團成員包括政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、運輸及物流

局局長林世雄和行政長官辦公室主任葉文娟。

訪澳期間，李家超將與澳門特區行政長官賀一誠會面。

李家超明日下午返港。在他離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。（ｃｌ）

