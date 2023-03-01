【香港要聞】本港過去一個月錄２１宗新冠針後異常報告

《經濟通通訊社１日專訊》衞生署公布，截至２月２８日晚上１１時５９分的過去一個月，

衞生署共接獲２１宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾

經於離世前１４日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。同期亦沒有接獲涉及３

－１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，亦沒有接獲涉及３歲以下兒

童接種新冠疫苗後嚴重或非預期的異常事件報告。

截至２月２８日晚上八時，本港市民合共接種了約２０７０萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑

疫苗的市民約６９１萬名，當中包括９５﹒１％的１２歲或以上人口。衞生署共接獲８１０４宗

異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０４％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括

１２０宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００６％），沒有死

亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結１１７宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係

，兩宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係（註３），初步認為一宗個案與疫苗接種沒有關聯。

專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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