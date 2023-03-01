【外圍經濟】投資者押注歐洲央行加息，歐元區債券下跌

《經濟通通訊社１日專訊》歐元區債券暴跌，投資者押注歐洲央行即將上調利率至歷史最高

水平，因為有跡象顯示歐洲一些最大經濟體的通脹並未得到控制。

周二（２月２８日）公布的數據顯示，法國和西班牙通脹在２月份意外加速。兩年期和１０

年期德國國債孳息率被推高至十多年前的水平，引發債券拋售。

分析指，投資者現在押注歐洲央行將在２０２４年２月之前繼續加息，只是大約３星期前，

投資者預料央行將在今年年中停止加息。（ｒｃ）

