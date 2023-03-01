【外圍經濟】推特或轉租紐約辦公室部分空間以省成本

《經濟通通訊社１日專訊》為了節省成本，推特正在尋求轉租紐約辦公室的空間。

根據地產經紀公司Ｓａｖｉｌｌｓ的數據，推特最近列出曼哈頓近１﹒９萬平方米的轉租空

間。

除了推特外，Ｍｅｔａ之前已經放棄租用曼哈頓哈德遜廣場的一些辦公室，而亞馬遜公司也

削減了在紐約的擴張計劃。截至２０２２年第四季度，該市近１９％的辦公室可供出租。

（ｒｃ）

