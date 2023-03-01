【外圍經濟】推特或轉租紐約辦公室部分空間以省成本

《經濟通通訊社１日專訊》為了節省成本，推特正在尋求轉租紐約辦公室的空間。
根據地產經紀公司Ｓａｖｉｌｌｓ的數據，推特最近列出曼哈頓近１﹒９萬平方米的轉租空
間。
除了推特外，Ｍｅｔａ之前已經放棄租用曼哈頓哈德遜廣場的一些辦公室，而亞馬遜公司也
削減了在紐約的擴張計劃。截至２０２２年第四季度，該市近１９％的辦公室可供出租。
（ｒｃ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|香港要聞01/03/2023
JobsDB:香港缺乏科技人才，企業可靠良好文化搶人才
|財經熱話01/03/2023
經絡:2月樓花按揭跌逾六成，匯豐奪樓花按揭冠軍
|財經熱話01/03/2023
Cheers！券商唱好今年可強勁復甦 啤酒股飲勝百威亞太績前飆逾半成
|FOCUS01/03/2023
【FOCUS】換屆年再祭機構改革 料涉金融及央企
|財經熱話01/03/2023
《午市前瞻》恒指企穩十天線為重要指標 太航短線目標3.3元
|香港要聞01/03/2023
世界冰球錦標賽播錯國歌，港隊T字手勢叫停
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰