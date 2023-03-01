【外圍經濟】富豪及家族基金等去年大手買物業，涉４５５０億美元

《經濟通通訊社１日專訊》根據Ｋｎｉｇｈｔ Ｆｒａｎｋ的２０２３年財富報告，

２０２２年，富豪、家族基金和少數人持股的公司在商業地產上的支出總計４５５０億美元。他

們首次成為該行業最活躍的買家。

其中Ｚａｒａ創辦人、西班牙首富奧爾特加（Ａｍａｎｃｉｏ Ｏｒｔｅｇａ）去年擴大了

其全球商業地產投資組合，以超過２０億美元的價格在北美和英國收購了至少１０處物業。

分析指，買家看準資產重新定價和貨幣變得更強的機會入市，為自己的財富保值，預料購買

物業的趨勢將持續。（ｒｃ）

