【企業盈喜】ＫＦＭ金德（３８１６）料今年度賺最多３０００萬元

《經濟通通訊社１日專訊》ＫＦＭ金德（０３８１６）公布，預期截至今年３月３１日止的
２０２３年度淨溢利介乎２０００萬至３０００萬元，去年度虧損約４８００萬元。
該集團指，２０２３年度財務表現預期改善主要原因與導致於中期財務表現改善原因類似，
即錄出售事項；於２０２３財政年度，因人民幣兌美元貶值導致其他收益增加，以及網絡及數據
儲存行業的銷售增加。
該集團將於６月３０日或之前公布業績。（ｗｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事28/02/2023
《神州經脈》美據報放寬對華科技投資限制 A股回暖 人幣造好
|財經熱話28/02/2023
【月結－會後有機】兩會後或有佳音 恒指跌深料反彈
|財經熱話28/02/2023
【月結－AI頭啖湯】AI概念選百度 內需揀海底撈李寧
|財經熱話28/02/2023
信義系盈利倒退股價急插 玻璃派息大減光能毛利率大跌 有貨點部署？
|國際動態28/02/2023
美國第一夫人預告拜登將競選連任，特朗普炮轟ESG
|國際動態28/02/2023
Meta將組建AI產品團隊，參與聊天機械人競爭
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰