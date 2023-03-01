【企業盈喜】ＫＦＭ金德（３８１６）料今年度賺最多３０００萬元

《經濟通通訊社１日專訊》ＫＦＭ金德（０３８１６）公布，預期截至今年３月３１日止的

２０２３年度淨溢利介乎２０００萬至３０００萬元，去年度虧損約４８００萬元。

該集團指，２０２３年度財務表現預期改善主要原因與導致於中期財務表現改善原因類似，

即錄出售事項；於２０２３財政年度，因人民幣兌美元貶值導致其他收益增加，以及網絡及數據

儲存行業的銷售增加。

該集團將於６月３０日或之前公布業績。（ｗｈ）

