【企業盈警】新娛科控股（０６９３３）料去年虧損９４３０萬人幣

《經濟通通訊社１日專訊》新娛科控股（０６９３３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損約９４３０萬元人民幣，比２０２１年度虧損３００萬元人民幣有所擴大。

該集團指，虧損淨額增加主因中國國家新聞出版署的預審批程序延長，導致市場上推出的新

遊戲減少，該集團遊戲發行服務收益減少。去年度亦對無形資產以及貿易及其他應收款項的可收

回金額進行評估，並預期會確認若干減值撥備項目。（ｗｈ）

