【企業盈警】金力集團（０３９１９）料去年虧損最多２５００萬元

《經濟通通訊社１日專訊》金力集團（０３９１９）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度淨虧損介乎２１００萬至２５００萬元，２０２１年度純利約４７０萬元。

該集團指，淨虧損主因人民幣兌港元貶值，導致錄得匯兌虧損及對沖虧損，因為呈報貨幣為

港元，而有一大部分資產以人民幣計值，以及所持投資物業權益的公平值虧損。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

