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01/03/2023 07:53

【企業盈警】東光化工（０１７０２）料去年純利跌２６％

　　《經濟通通訊社１日專訊》東光化工（０１７０２）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利同比下降約２６％。
　　該集團指，純利減少主因總體毛利及毛利率下跌，受銷售成本增加影響，但收入增加，因尿
素產品的平均售價上升。另外，該集團行政開支及融資成本同比減少，主因其他應收款項撥備減
少及計息銀行借貸減少，有關減少已部分抵銷有關對銷售成本、毛利及純利的不利影響。
　　該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

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