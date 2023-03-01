【企業盈警】東光化工（０１７０２）料去年純利跌２６％

《經濟通通訊社１日專訊》東光化工（０１７０２）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利同比下降約２６％。

該集團指，純利減少主因總體毛利及毛利率下跌，受銷售成本增加影響，但收入增加，因尿

素產品的平均售價上升。另外，該集團行政開支及融資成本同比減少，主因其他應收款項撥備減

少及計息銀行借貸減少，有關減少已部分抵銷有關對銷售成本、毛利及純利的不利影響。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

