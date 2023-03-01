【企業盈警】中國服飾（０１１４６）料去年虧損擴大最少６０％

《經濟通通訊社１日專訊》中國服飾控股（０１１４６）公布，預期截至去年１２月３１日
止年度淨虧損將較２０２１年度虧損約１﹒５１億元人民幣大幅增加至少６０％。
該集團指，預期淨虧損增加主要由於奧密克戎變種病毒疫情於有關年度爆發，導致收入減少
至少３０％。採取的封控措施導致其零售網點所在百貨公司、商場和奧特萊斯客流急劇減少，以
及商標和使用權資產等長期資產減值增加。
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
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