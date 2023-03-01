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01/03/2023 07:53

【企業盈警】滿地科技（１４００）料去年虧損最少１﹒３５億人幣

　　《經濟通通訊社１日專訊》滿地科技（０１４００）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度虧損不少於１﹒３５億元人民幣，比２０２１年度虧損１億元人民幣有所擴大。
　　該集團指，虧損主因２０１９冠狀病毒病疫情肆虐致海外客戶對鞋服產品的需求下降，從而
導致產品銷量減少，以及去年人民幣兌港元貶值令匯兌虧損淨額增加，而２０２１年的匯兌收益
淨額增加所致。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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