【企業盈警】滿地科技（１４００）料去年虧損最少１﹒３５億人幣

《經濟通通訊社１日專訊》滿地科技（０１４００）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度虧損不少於１﹒３５億元人民幣，比２０２１年度虧損１億元人民幣有所擴大。

該集團指，虧損主因２０１９冠狀病毒病疫情肆虐致海外客戶對鞋服產品的需求下降，從而

導致產品銷量減少，以及去年人民幣兌港元貶值令匯兌虧損淨額增加，而２０２１年的匯兌收益

淨額增加所致。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

