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01/03/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出３２﹒１５億元，買騰訊沽盈富

　　《經濟通通訊社１日專訊》昨日（２８日）恒指高開７６點，報２００２０點。最高升
２４１點報２０１８５點，最低跌１６０點報１９７８３點。恒指收報１９７８５點，跌１５７
點或０﹒７９％。
　　北水全日淨流出３２﹒１５億元，上日淨流入６０﹒４９億元。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依
次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、吉利汽車（００１７５）。
　　主板成交１４２４﹒７３億元增加２６﹒７％。其中港股通成交３７３﹒２億元，佔總成交
２６﹒２％。
　　騰訊控股跌１﹒６６％報３４３﹒６元，北水淨買入９﹒５億元；美團跌０﹒０７％報
１３６﹒１元，北水淨買入６﹒２億元；中國移動升２﹒６２％報５８﹒８元，北水淨買入
２﹒９億元。
　　盈富基金跌０﹒４５％報１９﹒９９元，北水淨賣出５２﹒１億元；恒生中國企業跌
１﹒３６％報６６﹒５６元，北水淨賣出１７﹒５億元；吉利汽車跌５﹒０４％報１０﹒１８元
，北水淨賣出６﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　９﹒５４
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　６﹒２４
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　２﹒９０
　　中國電信　（００７２８）　　　　　　１﹒９４
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　－５２﹒０８
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　－１７﹒５２
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－６﹒３９
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－２﹒８３
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－１﹒５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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