【北水炒Ｄ乜】淨流出３２﹒１５億元，買騰訊沽盈富

《經濟通通訊社１日專訊》昨日（２８日）恒指高開７６點，報２００２０點。最高升

２４１點報２０１８５點，最低跌１６０點報１９７８３點。恒指收報１９７８５點，跌１５７

點或０﹒７９％。

北水全日淨流出３２﹒１５億元，上日淨流入６０﹒４９億元。北水淨買入最多的個股依次

是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依

次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、吉利汽車（００１７５）。

主板成交１４２４﹒７３億元增加２６﹒７％。其中港股通成交３７３﹒２億元，佔總成交

２６﹒２％。

騰訊控股跌１﹒６６％報３４３﹒６元，北水淨買入９﹒５億元；美團跌０﹒０７％報

１３６﹒１元，北水淨買入６﹒２億元；中國移動升２﹒６２％報５８﹒８元，北水淨買入

２﹒９億元。

盈富基金跌０﹒４５％報１９﹒９９元，北水淨賣出５２﹒１億元；恒生中國企業跌

１﹒３６％報６６﹒５６元，北水淨賣出１７﹒５億元；吉利汽車跌５﹒０４％報１０﹒１８元

，北水淨賣出６﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ９﹒５４

美團 （０３６９０） ６﹒２４

中國移動 （００９４１） ２﹒９０

中國電信 （００７２８） １﹒９４

快手 （０１０２４） １﹒７９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －５２﹒０８

恒生中國企業 （０２８２８） －１７﹒５２

吉利汽車 （００１７５） －６﹒３９

香港交易所 （００３８８） －２﹒８３

新東方在綫 （０１７９７） －１﹒５１

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