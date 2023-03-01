《日入而息》新地逾４７億奪洗衣街地遜預期，創科去年少賺２％

《今天重點》

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新地（０００１６）逾４７億奪旺角洗衣街商業地，低於市場下限１６％

創科（００６６９）去年純利跌２％至１０﹒８億美元，末期息９０港仙；創科：審核委員會調

查後更有信心沽空機構指控無根據

微博（０９８９８）去年純利跌８０％，經調整淨利跌２４﹒８％

據報萬科（０２２０２）擬折讓最多７％，配股集資約３９億元

澳門２月博彩收入１０３﹒２４億澳門元，按年增３３％，勝預期

傳知行科技擬最快今年來港上市，籌最多２３﹒４億元

２月財新製造業ＰＭＩ為５１﹒６，去年８月首回擴張

胡潤表示未來三年內地有錢人，投資股票為首，減少住宅

賀一誠與淡馬錫中國區主席會面，歡迎後者有意投資深合區及大灣區

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《即日市況》

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恒指全日高收８３３點報２０６１９，龍湖碧服及舜宇齊升９％

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《深滬股市》

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ＰＭＩ超班外資流入，滬綜指收升１％曾創９個月高

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒０６４２╱４６，日圓最新報１３５﹒８３╱８５

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《公司業績》

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理文化工（００７４６）去年純利跌１０﹒２％，派息１７仙

理文造紙（０２３１４）去年純利跌６２％至１１﹒９億元，息３﹒３仙

創科（００６６９）去年純利跌２％至１０﹒８億美元，末期息９０港仙

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《公司資訊》

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傳知行科技擬最快今年來港上市，籌最多２３﹒４億元

中海油（００８８３）在渤海獲得渤中２６－６億噸級油田發現

創科（００６６９）審核委員會調查後更有信心沽空機構指控無根據

百度（９８８８）「文心一言」１６日開新聞發布會

花旗與中華電力簽訂多年期可再生能源證書購買協議

Ａｍｐｄ與匯豐簽訂首筆８００萬美元綠色貸款；匯豐夥Ｖｉｓａ於香港率先推出Ｖｉｓａ Ｉ

ｎｓｔａｌｍｅｎｔｓ

凱基亞洲表示推「盛富」財富管理服務，料未來一兩年資產規模增雙倍

小米（０１８１０）固態電池技術實驗成功，三大提升，高能量抗低溫超安全

港鐵（０００６６）東涌線延線項目獲行會批出逾１８３億元資助

聯通（００７６２）發布全球首款通用型５Ｇ ＲｅｄＣａｐ商用模組

香港法院將佳源國際（０２７６８）清盤呈請聆訊押後至３月６日

華寶國際（００３３６）認購８﹒３７億元人民幣金融產品

ＥＳＲ（０１８２１）附屬擬今年推出逾７０個屋頂太陽能項目

友和（０２３４７）舉行１０周年感恩節，推低至１折閃購活動

中國生物製藥（０１１７７）治療乳腺癌及抗感染藥物等三個產品獲批上市

吉利（００１７５）旗下電動車極氪上月交付５４５５部，按年增長約８７％

小鵬汽車（０９８６８）上月交付量６０１０輛，按月升１５％

電視廣播（００５１１）與淘寶合作年內舉行４８場電子商貿直播

融太集團（０１１７２）曾竹辭任執行董事，由牟莉接任

偉工控股（０１７９３）附屬公司獲灣仔商業重建項目合約，金額約５億元

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《國企紅籌》

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深高速（００５４８）１月深圳地區項目路費收入較上月有所下降

環球醫療（０２６６６）近１５億元人民幣出售兩項基礎資產

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《神州民企》

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碧桂園（０２００７）主席楊國強年齡原因辭任，女兒楊惠妍接任

高視醫療（０２４０７）與ＳＢＭ公司達成乾眼診斷設備國產化合作

理想汽車（０２０１５）２月新車交付量按年增９７﹒５％

據報萬科（０２２０２）擬折讓最多７％，配股集資約３９億元

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《中國要聞》

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據報中國同意放寬跨國企業提供數據流期限

胡潤表示未來三年內地有錢人，投資股票為首，減少住宅

商務部長王文濤會見百威首席執行官，冀提升對華合作

英研究指中國境內出售的安卓手機有嚴重資訊安全風險

廣州發布國際消費中心發展規劃，深化灣區合作促進消費

快手電商３８節推出１０億消費券

發改委、能源局調研新能源，走訪東方電氣、寧德等企

２月ＰＭＩ衝高展暖意，分析料復甦企穩仍需政策發力

財政部表示把牢預算支出關口，政府過緊日子應長期堅持；繼續實施已經明確的減稅降費政策；

新能源車續免徵購置稅，三方面激發消費潛力；：一些地方債務風險較高，還本付息壓力較大；

土地收入減少對地方預算影響可控

發改委表示近期煤炭產量較高，現貨價約兩年低位

財長劉昆稱今年將適度擴大財政支出、專項債投向範圍

橫琴發布首個專項惠澳政策，向澳資企業提供多項補貼

北京消費季啟動，汽車置換補貼今年延續

果鏈企業東南亞增投資，歌爾料越南業務收入急增

財新智庫表示經濟進入後疫情修復期，完全復常尚需時日

統計局表示政策穩經濟效果顯現，企業經濟活動加快復甦

２月財新製造業ＰＭＩ為５１﹒６，去年８月首回擴張

北交所公司業績快報出爐，年平均淨利潤同比增６％

中國２月官方製造業ＰＭＩ續升至５２﹒６％，高預期

人行１０７０億逆回購利率持平，淨回籠１９３０億

中國公民參與泰國灰產，中使館：個別違法不代表主流

工信部表示盡快明確新能源汽車車購稅減免等接續政策；研究制定未來產業發展行動計劃；將出

台加快推動製造業綠色化發展指導意見

中指院表示２月百城新建住宅價格按月持平，止七連跌

內地多地首套房利率創新低，房貸放款周期也在縮短

深圳２月二手住宅交易量重回２５００套

義烏樓市新政表示安置房面積可換「房票」買商品房

均瑤集團攜手雲度汽車跨界發布新能源車「雲兔」

全國期貨市場２月成交量按年增長２６﹒６９％

公募基金發行回暖，提前結束募集基金猛增

被華為起訴侵權，小米表示就專利許可積極談判

減持涉違反相關規定，古鰲科技實控人收深交所監管函

茅台起訴貴州迎賓酒商標侵權

醫保局開展第八批藥品集中採購，推進醫用耗材集採

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒６％，報１５５９８﹒４９點

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《兩會在即》

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京東曹鵬提案：加快數智化供應鏈，降低社會物流成本

廠商會倡完善共性技術服務平台建設

政黨機構改革、重磅人事任命受注目，重振經濟為焦點

違約房企禹州集團創始人提案：白名單助優質民企增信

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《國際要聞》

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ＩＡＥＡ表示伊朗高度濃縮鈾庫存增至創紀錄水平

輝瑞ＲＳＶ疫苗率先獲得美國ＦＤＡ專家小組的通過

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《外圍經濟》

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Ａｍｅｒｉｃａｎａｓ ＳＡ崩潰，巴西公司債券重創

Ｋａｎｔａｒ調查指英店集貨零售漲價１７％破紀錄

富豪及家族基金等去年大手買物業，涉４５５０億美元

投資者押注歐洲央行加息，歐元區債券下跌

推特或轉租紐約辦公室部分空間以省成本

摩通預測英國經濟今年可避免衰退

日本央行貨幣政策料轉向，企業發債創１４年高

澳洲２０２２年第四季度ＧＤＰ按月增長０﹒５％

英國２月房地產價格較去年同期下降１﹒１％

芝加哥聯儲行行長指決策者不應過度依賴市場反應

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《大國博弈》

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澳洲政府出手阻止中資增持該國稀土礦業企業

美國商會調查指半數美企不會在中國進行新投資

中國商務部反駁美指控：在履行世貿承諾取得巨大成績

中國外交部表示外企看好中國市場，脫勾斷鏈不得人心

中方回應美國推論新冠病毒起源：反對政治操弄

歐議會禁ＴｉｋＴｏｋ，外交部表示借國安打壓別國企業

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《其他消息》

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世界冰球錦標賽播錯國歌，港隊Ｔ字手勢叫停

孔繁毅稱公共衞生緊急狀態可以取消，疫情已經過去

專家擔心流感爆發，呼籲一老一幼續戴口罩並打疫苗

港府對冰球世錦賽播國歌出錯表示強烈不滿

竹篙灣隔離設施正式關閉，２７萬人次曾入住

飲食界料撤口罩令可吸引遊客，口罩公司減產九成

李家超明日率團訪問澳門，卓永興楊潤雄林世雄等隨行

孫玉菡視察行業性招聘中心，勞工處於復常後加強就業服務

本港過去一個月錄２１宗新冠針後異常報告

證監會終身禁止黃冠成重投業界，涉創業板公司股份操縱計劃

深股通額度全日用近３８億元；滬股通額度全日用超５１億，外資流入７０億創１個月高

經絡表示２月樓花按揭跌逾六成，匯豐奪樓花按揭冠軍

ＪｏｂｓＤＢ表示香港缺乏科技人才，企業可靠良好文化搶人才；香港求職者注重生活工作平衡

，求職時缺乏談判信心

北區醫院醫生涉擅自取覽２９人醫療紀錄，交警方調查

大灣區青年就業計劃恒常化，受聘畢業生可獲每月１萬元津貼

澳門２月博彩收入１０３﹒２４億澳門元，按年增３３％，勝預期

飛揚第２期主打１、２房戶，料下周上樓書

賀一誠與淡馬錫中國區主席會面，歡迎後者有意投資深合區及大灣區

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