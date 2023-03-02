  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2023 07:50

《國金頭條》美股連續第２日下跌，標普５００創近６周最低收盤

　　《經濟通通訊社２日專訊》在經濟數據凸顯通脹壓力持續，且聯儲局官員繼續發表鷹派言論
後，投資者重新審視對利率峰值的押注，美股連續第二天下跌，標普５００創下近６周最低收盤

　　周三（１日）紐約收盤，標普下跌１８﹒７６點，或０﹒５％，報３９５１﹒３９點。納指
下跌７６﹒０６點，或０﹒７％，報１１３７９﹒４８點。道指基本持平，報３２６６１﹒８４
點。
　　美國ＩＳＭ製造業指數６個月來首次上升，衡量原物料支付價格的指標連續第２個月上升。
亞特蘭大聯儲銀行行長波斯提克認為，利率需要升至５至５﹒２５厘，並維持到２０２４年後期

　　明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里亦表示，還沒有看到加息推動服務業放緩的跡象，薪資
成長水平實際上太高，無法與２％的通脹目標保持一致，因此降低通脹仍是聯儲局首要任務。
　
＊全球經濟復甦抑制美元漲勢＊
　
　　中國２月製造業ＰＭＩ升至逾１０年最高，全球經濟出現復甦跡象，抑制美元漲勢，　美匯
指數下跌０﹒４５％，至１０４﹒４。
　　此外，德國２月經濟數據顯示通脹壓力依然居高不下，提升了對歐洲央行會進行更多加息的
預期，歐元兌美元一度上漲１﹒１％，至盤中高點１﹒０６９１。紐元升逾１﹒２％，至
０﹒６２５７美元。
　　紐約期金上漲８﹒７美元，收每盎司１８４５﹒４美元。紐約期油上漲６４美仙，報每桶
７７﹒６９美元，收近２周高點。布蘭特期油上漲４２美仙，報每桶８４﹒３１美元。（ｊｆ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話02/03/2023
【虛幣世界】幣安穩定流出60億美元，加密貨幣走勢平穩
人氣文章專訪01/03/2023
鄧聲興：市場大彈因憧憬兩會利好　惟轉勢仍言之尚早（有片）
人氣文章中國故事01/03/2023
《神州經脈》官方民間PMI強反彈　財政政策將加力股匯齊揚
人氣文章財經熱話01/03/2023
質優＋數字經濟概念＋大行祝福 電訊三寶高高高！
人氣文章香港要聞01/03/2023
竹篙灣隔離設施正式關閉，27萬人次曾入住
人氣文章香港要聞01/03/2023
JobsDB:香港缺乏科技人才，企業可靠良好文化搶人才
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金