《國金頭條》美股連續第２日下跌，標普５００創近６周最低收盤

《經濟通通訊社２日專訊》在經濟數據凸顯通脹壓力持續，且聯儲局官員繼續發表鷹派言論

後，投資者重新審視對利率峰值的押注，美股連續第二天下跌，標普５００創下近６周最低收盤

。

周三（１日）紐約收盤，標普下跌１８﹒７６點，或０﹒５％，報３９５１﹒３９點。納指

下跌７６﹒０６點，或０﹒７％，報１１３７９﹒４８點。道指基本持平，報３２６６１﹒８４

點。

美國ＩＳＭ製造業指數６個月來首次上升，衡量原物料支付價格的指標連續第２個月上升。

亞特蘭大聯儲銀行行長波斯提克認為，利率需要升至５至５﹒２５厘，並維持到２０２４年後期

。

明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里亦表示，還沒有看到加息推動服務業放緩的跡象，薪資

成長水平實際上太高，無法與２％的通脹目標保持一致，因此降低通脹仍是聯儲局首要任務。



＊全球經濟復甦抑制美元漲勢＊



中國２月製造業ＰＭＩ升至逾１０年最高，全球經濟出現復甦跡象，抑制美元漲勢， 美匯

指數下跌０﹒４５％，至１０４﹒４。

此外，德國２月經濟數據顯示通脹壓力依然居高不下，提升了對歐洲央行會進行更多加息的

預期，歐元兌美元一度上漲１﹒１％，至盤中高點１﹒０６９１。紐元升逾１﹒２％，至

０﹒６２５７美元。

紐約期金上漲８﹒７美元，收每盎司１８４５﹒４美元。紐約期油上漲６４美仙，報每桶

７７﹒６９美元，收近２周高點。布蘭特期油上漲４２美仙，報每桶８４﹒３１美元。（ｊｆ）

