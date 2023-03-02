《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局夜行吹哨

《缸邊隨筆》美儲局以加息遏通脹，但又怕經濟承受不了，最近一次只走「碎步」，加息四

分一厘。鮑威爾仍一味口硬，指美國內經濟表現還不錯，並堅持遏通脹至２％目標。美經濟數據

真的好嗎？甚具爭議。與其說美儲局今時是摸石過河，不如說它是「夜行人吹口哨」，給自己壯

膽，自我催眠。



美銀周一（２月２７日）就已指出，美儲局要通脹受控，便須以更高息，從而降低消費需求

。如美國人勁花錢使通脹持續上升，並處於居高不下的膠著狀態，這將使美儲局工作更加困難，

也必須繼續加息。



＊美銀：非消費者類別表現疲弱＊



美銀指為了達到通脹２％的目標，消費需求便須進一步削弱到「相當程度」，而衰退便很可

能出現。美銀稱，１月的經濟活動及數據不妙，例如非消費者類別的表現疲弱，其中耐用品定單

就比１月時的預期下跌。



美國的經濟動力主要來自３大支柱：房屋、汽車及服務業。鮑威爾傾向看就業數據，實有點

掩耳盜鈴。截至去年１１月的數據，美政府聲稱新增了數百萬個職位，筆者對此就抱懷疑態度。



自２００８年金融海嘯以來，美國長期就業數據顯示，只是增加了臨時工。那顯示了美國一

眾僱主對生意，即對招客落定單的信心、招聘員工抱保守態度。美政府官員愛看數據，美僱主卻

以行動，誠實表達他們對經濟的看法。



＊車樓支撑經濟作用明顯＊



今時美國因退休、新冠病毒致死等因素，導致勞動人口減少，人手便持續短缺，工資趨升，

但這不代表可長久支持經濟向上。經濟氣氛差，如果美打工仔買的都是柴米油鹽等生活必需品，

消費有限；又或辛苦血汗賺來，不願消費，都不會對美國經濟起多大刺激作用。



美國經濟要勁好，還得看貴價商品（ｂｉｇ ｔｉｃｋｅｔ ｉｔｅｍｓ），例如車和樓的

銷情，另外就要看耐用品和製造業的數據，但近期這些數據所描繪出來的畫圖都不是那麼美好樂

觀。



＊美樓市無運行＊



先說美樓。標普全球（Ｓ＆Ｐ Ｇｌｏｂａｌ）Ｃａｓｅ Ｓｈｉｌｌｅｒ指數顯示，去年

１２月，美國樓價已連續６個月下跌，跌幅（－０﹒５１％）超過預期（－０﹒４％），也是樓

價年增長率放緩至２０２０年７月以來的最低水平。



美二手樓銷售雖跌，但新樓銷售卻稍微上升１％，樓價會否如個別分析師所說，會於今年第

一季度觸底反彈，然後逐步改善，尚待觀察。不過，樓價跌，租金亦隨之回落。根據Ｃａｓｅ－

Ｓｈｉｌｌｅｒ的數據，去年６月至１１月房屋銷售價格下跌了３﹒６％。可見處加息周期，美

樓市無論租、售，都似無運行。



＊車主違約風險增＊



另一經濟動力：汽車的表現又如何？雖然美儲局最新的消費者信貸報告顯示，新車每輛貸款

數額從３﹒８萬元（美元．下同），再刷新紀錄至逾４萬元，似呈增長趨勢，但是延遲供車率回

升，加上次按汽車貸款機構和二手車零售商的倒閉，可能已預示了車主債務違約的風險大增。



美國達拉斯聯儲局的製造業展望調查顯示，製造業連續１０個月出現收縮的訊號，今年２月

份的製造業水平，從－８﹒４降至－１３﹒５。事實上，美國主要製造業，包括金屬、印刷、電

腦及電子產品、塑料及橡膠製品、紡織產品、運輸設備等製造業，都異口同聲地表示「生意難做

」：定單減少，業務放緩，經濟差勁，有些甚至表示已經或準備裁員。



有分析師也預計，１月耐用品定單初值將跌４﹒０％。實際印刷品環比下跌更至４﹒５％－

－這是自２０２０年４月以來的最大降幅。



在國內經濟並不是那麼好的情況下，美國加息只為讓全球資金買美債，支援美元資產，以維

持美元霸權。同時側重看就業，強調加息合理。果如是，美儲局應該大刀闊斧地加息，而非「碎

步」緩加等運到。今時市場普遍預期，下次鮑威爾將加息半厘，是也不是？且拭目以待，但筆者

就不大相信。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

