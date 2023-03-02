【領展供股】十大行持倉逾８５％，全數供股要出資近１６０億元

領展（００８２３）供股之供股權於本月９日至１６日買賣，若投資者無意參與供股，可於

期間將供股權沽出。當然，前提是領展股價要高於４４﹒２元，供股權才有價值，否則，會變得

一文不值。



＊匯豐持倉近五成，供股出資８８﹒４億＊



領展於２００５年１１月２５日上市，上市價１０﹒３元，供股前，發行股數約２５﹒５４

億股。十大行持股已超過８５％，其中，匯豐銀行持股４７﹒１％，持股數目１０﹒０２億股，

當中包括散戶及大戶，若按比例供股，約佔２億股，大約需要出資８８﹒４億元。

另外，摩根大通持股１２﹒３９％，持股數目２﹒６４億股，客戶包括基金及機構投資者，

若按比例供股，約佔５２８０萬股，大約需要出資２３﹒３４億元；花旗銀行持股１０﹒７３％

，持股數目２﹒２８億股，當中包括散戶及大戶，若按比例供股，約佔４５６０萬股，大約需要

出資２０﹒１６億元。

其餘還包括渣打集團持倉３﹒７８％，持股數目８０４９萬股；中銀香港（０２３８８）持

倉３﹒７５％，持股數目７９８３萬股；恒生證券持倉２﹒３６％，持股數目５０２２萬股；法

巴ＢＮＰ持倉１﹒９％，持股數目４０４７萬股；瑞銀持倉１﹒０７％，持股數目約２２８３萬

股；工商銀行（０１３９８）持倉１﹒０４％，持股數目約２２１６萬股；恒生銀行

（０００１１）持倉０﹒９８％，持股數目約２０９４萬股。

領展為房地產投資信託基金，主要投資於香港、北京及上海等地的零售商鋪、街市、停車場

及辦公室物業組合等非住宅用途物業類別（酒店及服務式住宅除外），近期，收購新加坡兩項零

售資產，拓展版圖至星洲。

領匯管理為基金管理人，並按照香港房委會指示，貫徹香港房委會現行政策及慣例，承辦物

業管理。其投資策略乃投資於可獲取持續回報的香港零售和停車場物業，並透過資產提升工程，

發揮物業的價值。資產提升工程涵蓋硬件配套、商戶組合、顧客服務及推廣活動等多個範疇。



＊可分派收入總額最低９０％作派息＊



分派政策方面，領展向基金單位持有人派付金額，相等於每個財政年度可分派收入總額

１００％為股息。無論如何，分派比例不可少於９０％。每年分派兩次股息，分別於每年１２月

及８月支付。

截至２０２２年９月底止半年度，領展錄得股東應佔溢利１４０﹒１７億元，增長１﹒２倍

，營業額增４﹒６％至６０﹒４２億元。期內，集團投資物業公平值變動錄得收益１０８﹒５３

億元，去年同期錄得收益３０﹒６５億元；香港零售及辦公室物業營業額增１﹒９％至

３７﹒９２億元，佔總營業額６２﹒８％，分部溢利增長２﹒３％至２８﹒９億元。於２０２２

年９月３０日，物業組合的租用率９７﹒５％。

內地零售、辦公室及物流物業營業額增長３﹒３％至７﹒８９億元，佔總營業額１３﹒１％

，分部溢利減少１﹒２％至５﹒６５億元；於２０２２年９月３０日，集團之現金及現金等價物

為２０﹒９７億元，負債總額５５１億元，負債比率為２２﹒７％。（領展供股系列之六）

（ｋｙ）

