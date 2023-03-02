恒指低收８３點報２０５３６，中升跌４　％，信義玻璃逆市升４％

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，納指跌７６點，港股低開，恒生指

數半日收報２０５３６，跌８３點或０﹒４％，主板成交６１９﹒２６億元。恒生中國企業指數

報６８９６，跌１７點或０﹒２６％。恒生科技指數報４１４１，跌４４點或１﹒０６％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及中國

移動（００９４１）；阿里巴巴－ＳＷ收報８８﹒５元，跌３﹒４元或３﹒７％，成交

３７﹒１７億元；騰訊控股收報３６５﹒８元，跌３元或０﹒８１％，成交３１﹒４２億元；中

國移動收報６１﹒８５元，升１﹒２５元或２﹒０６％，成交１５﹒６８億元。國指三大成交股

份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及中國移動。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰

訊控股及美團（０３６９０）；美團收報１４１﹒３元，跌１﹒５元或１﹒０５％，成交

１２﹒３７億元。

中升控股（００８８１）收跌４﹒１３％，報３９﹒４５元，該股成交約２１０萬股，涉資

８３７１萬元，盤中高見４１﹒２５元，最低見３９﹒３５元；百威亞太（０１８７６）跌

２﹒７８％，收報２４﹒４５元；百度（０９８８８）跌２﹒４８％，收報１４１﹒４元；京東

集團（０９６１８）跌２﹒２９％，收報１７９﹒１元。

另外，信義玻璃（００８６８）逆市收升４﹒３９％，報１５﹒６８元，該股成交約４８１

萬股，涉資７４０１萬元，盤中高見１５﹒６８元，最低見１５元；東方海外（００３１６）升

３﹒５７％，收報１３３﹒４元；石藥集團（０１０９３）升２﹒５６％，收報８﹒８元。

（ｋｙ）

