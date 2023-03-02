《盤後部署》恒指略為回軟，東方海外短線有力挑戰１５０元水平

《經濟通通訊社２日專訊》恒指上日大升８３３點，今日略為回軟，低開２２９點，報

２０３９０。大部分科技股開市下跌，阿里巴巴（０９９８８）低開３﹒５９％，百度

（０９８８８）、京東（０９６１８）則跌逾２％，已公布業績的創科（００６６９）及百威亞

太（０１８７６）分別高開１﹒６８％及低開２﹒５８％。

即使阿里巴巴的沽壓未止，但另外兩隻重磅股騰訊（００７００）及美團（０３６９０）跌

幅未有擴大，港交所（００３８８）及友邦（０１２９９）更逆市上升，抵銷恒指部分跌幅。恒

指全日幾乎呈現窄幅頗橫行格局，全日波幅只有２２７點。

恒指收報２０４２９，跌１９０點或跌０﹒９２％，主板成交１１０５﹒０８億元。國企指

數報６８５７，跌５７點或跌０﹒８３％。恒生科技指數報４１２６，跌５９點或跌１﹒４２％

。

內地股市方面，上證綜合指數報３３１０，跌１點或跌０﹒０５％，成交３８９３﹒９１億

元人民幣。深證成份指數報１１８４９，跌６４點或跌０﹒５４％，成交２２３１﹒０７億元人

民幣。



＊東方海外領漲藍籌＊



航運股持續造好，東方海外（００３１６）更是表現最佳藍籌，收市升６﹒６８％，報

１３７﹒４元，成交約１５５萬股，涉資２﹒０９億元，盤中高見１３８﹒２元，最低見

１２８﹒１元；太平洋航運（０２３４３）升４﹒１８％，報３﹒２４元；中遠海控

（０１９１９）升４﹒１２％，報８﹒８５元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，東方海外全日錄得４８１８萬元資金淨流入，是近２０個

資金流入最多的交易日，成交額２﹒０９億元亦較近５個交易日為佳。事實上，反映航運業表現

的波羅的海乾散貨指數持續回升，由２月１６日的５３０升至今日的１０９９，升幅超過一倍，

預期升勢將會持續，航運股短線可繼續炒上。

以東方海外為例，今日呈現大陽燭，一舉升破２０、１００及５０天線，１０天線亦開始回

升，ＭＡＣＤ牛差開始擴闊，短線有望突破２月８日的高位１４１元水平，並挑戰２５０天線（

目前為１５３元）。無貨者待股價回至２０天線（目前為１３０元）吸納會較值博，失守１２３

元則離場。



＊青啤連升四日＊



另外，啤酒股百威亞太（０１８７６）公布業績，截至２０２２年１２月３１日止年度少賺

３﹒９％，收入亦按年下跌４﹒６％，惟末期息３﹒７８仙增加２５﹒２％。股價今日低開

２﹒５８％，惟跌至１０及２０天線的匯聚點出現支持，最後跌１﹒９９％收市，暫時仍企穩在

１０及２０天線之上，走勢未有轉差。持貨者仍可視１月６日高位２７元水平為短線目標，未失

守１００天線（目前為２２﹒５元）可繼續持有。

另一隻啤酒股青啤（００１６８）收市升０﹒３７％，報８１﹒２元，成交約１４６萬股，

涉資１﹒１９億元，盤中高見８１﹒７元，最低見７９﹒７５元。青啤已連升四日，今日更升破

８０元關。值得留意的是，股價過去在８０元以上的阻力不少。雖然啤酒行業今年有望受惠於疫

後復常，相信可以收復失地，是年內值得留意的板塊之一，惟短線部署上，青啤愈來愈近之前多

個阻力位，持貨者現時宜先食胡，未持貨者則候至１００天線（目前為７３元）附近買入。

（ｅｒ）

