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02/03/2023 16:35

《盤後部署》恒指略為回軟，東方海外短線有力挑戰１５０元水平

　　《經濟通通訊社２日專訊》恒指上日大升８３３點，今日略為回軟，低開２２９點，報
２０３９０。大部分科技股開市下跌，阿里巴巴（０９９８８）低開３﹒５９％，百度
（０９８８８）、京東（０９６１８）則跌逾２％，已公布業績的創科（００６６９）及百威亞
太（０１８７６）分別高開１﹒６８％及低開２﹒５８％。
　　即使阿里巴巴的沽壓未止，但另外兩隻重磅股騰訊（００７００）及美團（０３６９０）跌
幅未有擴大，港交所（００３８８）及友邦（０１２９９）更逆市上升，抵銷恒指部分跌幅。恒
指全日幾乎呈現窄幅頗橫行格局，全日波幅只有２２７點。
　　恒指收報２０４２９，跌１９０點或跌０﹒９２％，主板成交１１０５﹒０８億元。國企指
數報６８５７，跌５７點或跌０﹒８３％。恒生科技指數報４１２６，跌５９點或跌１﹒４２％

　　內地股市方面，上證綜合指數報３３１０，跌１點或跌０﹒０５％，成交３８９３﹒９１億
元人民幣。深證成份指數報１１８４９，跌６４點或跌０﹒５４％，成交２２３１﹒０７億元人
民幣。
　
＊東方海外領漲藍籌＊
　
　　航運股持續造好，東方海外（００３１６）更是表現最佳藍籌，收市升６﹒６８％，報
１３７﹒４元，成交約１５５萬股，涉資２﹒０９億元，盤中高見１３８﹒２元，最低見
１２８﹒１元；太平洋航運（０２３４３）升４﹒１８％，報３﹒２４元；中遠海控
（０１９１９）升４﹒１２％，報８﹒８５元。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，東方海外全日錄得４８１８萬元資金淨流入，是近２０個
資金流入最多的交易日，成交額２﹒０９億元亦較近５個交易日為佳。事實上，反映航運業表現
的波羅的海乾散貨指數持續回升，由２月１６日的５３０升至今日的１０９９，升幅超過一倍，
預期升勢將會持續，航運股短線可繼續炒上。
　　以東方海外為例，今日呈現大陽燭，一舉升破２０、１００及５０天線，１０天線亦開始回
升，ＭＡＣＤ牛差開始擴闊，短線有望突破２月８日的高位１４１元水平，並挑戰２５０天線（
目前為１５３元）。無貨者待股價回至２０天線（目前為１３０元）吸納會較值博，失守１２３
元則離場。
　
＊青啤連升四日＊
　
　　另外，啤酒股百威亞太（０１８７６）公布業績，截至２０２２年１２月３１日止年度少賺
３﹒９％，收入亦按年下跌４﹒６％，惟末期息３﹒７８仙增加２５﹒２％。股價今日低開
２﹒５８％，惟跌至１０及２０天線的匯聚點出現支持，最後跌１﹒９９％收市，暫時仍企穩在
１０及２０天線之上，走勢未有轉差。持貨者仍可視１月６日高位２７元水平為短線目標，未失
守１００天線（目前為２２﹒５元）可繼續持有。
　　另一隻啤酒股青啤（００１６８）收市升０﹒３７％，報８１﹒２元，成交約１４６萬股，
涉資１﹒１９億元，盤中高見８１﹒７元，最低見７９﹒７５元。青啤已連升四日，今日更升破
８０元關。值得留意的是，股價過去在８０元以上的阻力不少。雖然啤酒行業今年有望受惠於疫
後復常，相信可以收復失地，是年內值得留意的板塊之一，惟短線部署上，青啤愈來愈近之前多
個阻力位，持貨者現時宜先食胡，未持貨者則候至１００天線（目前為７３元）附近買入。
（ｅｒ）

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