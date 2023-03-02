【俄烏開戰】美俄正通過閉門渠道，討論俄羅斯暫停參與新裁核條約

《經濟通通訊社２日專訊》據俄媒報道，俄羅斯副外長里亞布科夫（Ｓｅｒｇｅｉ

Ｒｙａｂｋｏｖ）表示，美俄正通過閉門渠道，對俄羅斯暫停參與新裁核條約進行討論。但他強

調，在美國改變對烏克蘭提供幫助的立場之前，俄方不會重回該條約。

另據白宮發布消息稱，美國總統拜登將因烏克蘭事件而宣布的緊急狀態延長一年，以便繼續

對俄羅斯實施制裁。（ｊｆ）

