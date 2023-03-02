【國際要聞】武文賞正式當選越南國家主席

《經濟通通訊社２日專訊》經越南國會周四（２日）投票表決，武文賞正式當選越南國家主
席。武文賞１９７０年出生於越南海陽省，現任越共中央政治局委員、越南國會議員。曾任越共
中央書記處書記、越共中央宣教部部長等職務。２０２１年４月當選越南國家主席的阮春福，今
年１月受下屬貪腐案件牽連辭職。（ｊｆ）
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