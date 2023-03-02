《台股攻略－黃振宇》台股好淡爭持，航運及觀光股則表現強勢

《台股攻略》台股今日（２日）好淡爭持，半導體三雄回吐，指數一度下挫過百點，航運及

觀光股造好，帶動指數回升，收１５５９８點，微升０﹒２點，成交金額為２１３２﹒９５億元

（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出２５﹒４億元，外資已連續３個交易日錄得淨賣出記錄

。

電子權值股方面，台積電收５１９元，跌０﹒６％；聯電收５０﹒７元，跌１﹒２％；聯發

科收７７５元，跌２％；大立光、日月光投控、華碩及南電均升１﹒９％至４﹒２％。大價股方

面，研調機構再度下調全球伺服器產業出貨展望，信驊跌６﹒４％，旭隼、世芯－ＫＹ、祥碩、

譜瑞－ＫＹ及緯穎均跌０﹒５％至３﹒２％，大立光則逆勢升２﹒１％。世界通訊大會ＭＷＣ登

場，多間網絡通訊廠獲資金追捧下，神準漲停，收３２８元，創歷史新高；友勁亦同步漲停，仲

琦升５﹒８％，兆勁、友訊、中磊及明泰均升０﹒２％至３﹒９％。電信三雄的中華電、台灣大

及遠傳均升０﹒７％至１﹒３％。波羅的海乾散裝綜合指數（ＢＤＩ）昨日突破千點關口，收

１０９９點。散裝航運股走強，裕民、慧洋－ＫＹ、台航、中航及四維航均升４％至５％。貨櫃

三雄的長榮、陽明及萬海均升超過２％，上市航運類股指數為今日強勢指標，升２﹒３％。觀光

股受捧，寒舍、夏都及新天地均漲停，雲品、華園、六福、天蔥、富驛－ＫＹ及瓦城均升

１﹒２％至５﹒２％，上市觀光類股指數升近１％。

美聯儲局預期將維持加息取態，然而本周歐、美、中等地區將陸續公布製造業及服務業

ＰＭＩ，預期指標為投資者帶來明確方向。此外，大市走勢仍然震盪，建議現時宜選股不選市，

留意受惠各國放寬邊境措施及經濟復甦的航運及觀光等概念股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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