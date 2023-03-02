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即市新聞

02/03/2023 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》港股已經出現了轉角市

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、必需
性消費業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為友
邦保險（０１２９９）、中國移動（００９４１）與銀河娛樂（０００２７），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份
，則宜首選恒安國際（０１０４４）、阿里巴巴（０９９８８）與ＥＳＲ（０１８２１）。
　　相信大家都會認同，淡友大戶於過去一個月殺指數牛證的行動已經告終；接著下來上演的，
自然為好友大戶的殺指數熊證行動。現時恒指牛證重貨區為１９７００－１９７９９，於該收回
價區域內的牛證被強制性收回的機會很低。另一方面，恒指熊證重貨區現位於２０７００－
２０７９９，為好友大戶的殺倉目標。假設恒指被推上２０７９９，將共有２３隻恒指熊證被強
制性收回，等同８１０張恒指期貨好倉的殺傷力。港股已經出現了轉角市的機會非常大，超短線
與短線的投機者皆只宜候低持有指數牛證圖利，指數熊證暫時不宜。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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