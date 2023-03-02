《談國論企－黎偉成》製造業訂單帶動生產快升

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ，於２０２３年２月份有明顯增長，升幅較１

月份更大，顯然受惠歐美放寬防控疫症措施使商品需求迅造轉殷，而中國優化防控疫情的做法，

使經濟有樂觀的憧憬，皆為出口及內銷新訂單皆有大幅走高之因。只要疫情繼續受到控制，相信

經濟社會活動會重新轉活，製造業將加快發展的速度和強化成長的力度。



＊內外新訂單全面回升強化製造業生產需求＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２３年２月份明

顯回升至５２﹒６（見表），環比上升２﹒５個百分點，聯同１月份５０﹒１亦大幅回升３﹒１

個百分點，止住２０２２年１２月份４７環比下降１個百分點、１１月份回落１﹒９個百分點，

情況有明顯改善。此因製造業所接的各類新訂單大幅提升，促使生產匆匆加大擴張力度。

製造業的（一）整體新訂單有出人意表的擴張力度：分類指數於２０２３年２月份環比大幅

一上升６﹒９個百分點至５６﹒７，而１月份亦飆升７個百分點至５０﹒９的重越臨界點的佳境

，表現遠優於２０２２年１２月份僅達４３﹒９環比大幅回落２﹒５個百分點。

在製造業的新訂單中，擴張力度最大的為（Ｉ）出口新訂單，分類指數於２０２３年２月份

達５２﹒４，環比飆升６﹒３個百分點，並把１月份雖升１﹒９個百分點仍處臨界點以下的

４６﹒１，有大幅的提升，乃因（ｉ）美國的進口需求不弱。當地的經濟受到多疫情、高息和高

通脹等多方面的困擾，消費購物的意欲卻不太差，唯勞工市場緊張使各種各樣的商品生產和供應

不以應付需求，故進口尤其是以中國為主的商品。

和（ｉｉ）歐洲於寬防控疫情的措施，使當地的消費購物活動不斷轉活，需求持續增加，問

題是製造業因烏克蘭危局而面對油氣、原材料等供應不足和價格上漲等問題，未能滿足市場所需

。此亦使中國的製造業出口新訂單有快速增長之因。

及（ＩＩ）進口訂單，分類指數於是２０２３年２月份環比大增４﹒７個百分點，並達到

５１﹒３的重回臨界點以上的擴張水平，而１月份雖升３個百分點僅達４６﹒７。相信中國的內

需在政策的支持底下會逐步增加，並不斷強化進口訂單的增長力度。

凡此，使製製造（ＩＩＩ）在手訂單於月份環比回升４﹒８個百分點，達致至４９﹒３，即

從較明顯收縮轉化幾為擴張的佳況，而這是在生產增長高於接單所現的改善。

正因為新訂單整體回升，故製造業的（二）生產，有十分強烈的得益：分類指數於２０２３

年２月份攀升至５６﹒７，環比大幅上升６﹒９個百分點，而１月份即使環比增５﹒２個百分點

，也只是走高至４９﹒８的十分接近臨界點５０的擴張水平。由是可見，製造業的接單情況巿如

斯良好的好轉，產生舉足輕重的良性效應。



＊主要原材料購進價格未有美國高通脹影響＊



至於生產經營成本，無疑隨著生產、接單等活動向好而走高，唯是所升相對有限和對行業的

衝擊不會太大：（三）生產成本和銷售價格中（１）出廠價格，分類指數於２０２３年２月份環

比上升２﹒５個百分點至５１﹒２，顯然未有受到（２）主要原材料購進價格分類指數於是月略

為回升２﹒２個百分點，和攀升至５４﹒４，對出廠價未有太大的壓力。

凡此，為製造業的生產經營活動預期指數回升１﹒９個百分點至５７﹒５。

預期製造業在未來一段時間的接單和生產情況會反覆向好，理由為中國以至世界多個國家或

地區最近一段時期放寬、優化防控疫症措施，容許民眾出外基本不用配戴口罩，社會活動轉趨活

躍，各種各樣的商品和服務需求不斷增大，問題是各地的製造業要重新恢復正常生產，供應要回

復正常水平，並不容易，相信這是中國製造業得益不淺！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

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指數 月環比（個分點）

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２月╱２０２３ ５２﹒６ ２﹒５

１月╱２０２３ ５０﹒１ ３﹒１

１２月╱２０２２ ４７ －１

１１月╱２０２２ ４８ －１﹒２

１０月╱２０２２ ４９﹒２ －０﹒９

９月╱２０２２ ５０﹒１ ０﹒７

８月╱２０２２ ４９﹒４ ０﹒４

７月╱２０２２ ４９ －１﹒２

６月╱２０２２ ５０﹒２ ０﹒６

５月╱２０２２ ４９﹒６ ２﹒２

４月╱２０２２ ４７﹒４ －２﹒１

３月╱２０２２ ４９﹒５ －０﹒７

２月╱２０２２ ５０﹒２ ０﹒１

１２月╱２０２１ ５０﹒３ ０﹒２

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



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