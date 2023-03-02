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02/03/2023 12:06

《午市前瞻》恒指兩萬一阻力大，創科雖釋除投資者疑慮惟前景黯淡

　　《經濟通通訊社２日專訊》恒生指數半日收報２０５３６，跌８３點或０﹒４％，主板成交
６１９﹒２６億元。恒生中國企業指數報６８９６，跌１７點或０﹒２６％。恒生科技指數報
４１４１，跌４４點或１﹒０６％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及中國
移動（００９４１）；阿里巴巴－ＳＷ收報８８﹒５元，跌３﹒４元或３﹒７％，成交
３７﹒１７億元；騰訊控股收報３６５﹒８元，跌３元或０﹒８１％，成交３１﹒４２億元；中
國移動收報６１﹒８５元，升１﹒２５元或２﹒０６％，成交１５﹒６８億元。國指三大成交股
份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及中國移動。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰
訊控股及美團（０３６９０）；美團收報１４１﹒３元，跌１﹒５元或１﹒０５％，成交
１２﹒３７億元。
　
＊聶振邦：今日２０４００關鍵＊
　
　　恒指昨日突飆逾８００點重上１０天線，今日回吐，最多曾跌近３００點。博威環球資產管
理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，目前恒指僅升越１０天線數十點，認為暫時
參考性並不大，相對再向上望的２０天線及５０天線會有更大參考價值。他指，即市觀望
２０４００的支持力度，若今日失守２０４００，恒指或要再度下試２０４００大關。未來須觀
望２月份美國通脹數據，但恒指最多升至２１０００亦會有阻力，現水平計上升幅度並不大。
　
＊創科獲大行護航惟受累美國住屋銷售差＊
　
　　創科（００６６９）公布業績，去年純利１０﹒７７億美元，按年跌２％，毛利率連續第十
四年錄得增長，上升５４個基點至３９﹒３％。創科解釋，主要受惠於各項改善因素推動，包括
ＭＩＬＷＡＵＫＥＥ的增長、售後電池業務取得成功，新產品利潤率持續增長及生產效率，足以
彌補集團期內減少生產以降低庫存，對消費者業務所造成的利潤壓力。
　　針對早前的沽空報告，聶振邦表示已有多間大行護航，指創科的會計入帳按常規而做，並沒
有出現特別狀況，加上公布業績前已刊登數據逐一反駁沽空報告，釋除投資者疑慮，給予市場信
心。但他提到，創科主要受美國經濟表現影響，但目前美國經濟前景向淡，令市場對創科亦有一
定戒心，且業績屬於滯後數據，未能反映前景狀況。他預期股價於７５元有支持，但最多只能上
望８５至８８元。（ｈｃ）

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