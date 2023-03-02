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02/03/2023 10:02

【香港政情】據報港澳辦將升格為中央直屬機構

　　《經濟通通訊社２日專訊》綜合多家媒體引述消息報道，國務院港澳事務辦公室料將升格擴
權，可能轉為中共中央直屬機構，未來向中共中央委員會匯報，惟上述消息未獲官方確認。
　　據報，中共第２０屆中央委員會第二次全體會議，周二（２８日）通過相關方案。此舉被視
為強調香港的重要性，並加強黨的監督作用。（ｈｐ）

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