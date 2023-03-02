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02/03/2023 17:45

【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒１１億元，買恒生國企沽藥明

　　《經濟通通訊社２日專訊》今日恒指低開２２９點，報２０３９０點。最高跌７１點報
２０５４８點，最低跌２９８點報２０３２１點。恒指收報２０４２９點，跌１９０點或
０﹒９２％。
　　北水全日淨流入７３﹒１１億元，增加１０７％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國企
業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、南方恒生科技（０３０３３）；淨賣出最多的依
次是藥明生物（０２２６９）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１１０５﹒０８億元減少２８﹒２％。其中港股通成交３０３億元，佔總成交
２７﹒４％。
　
＊第八批國家組織藥品集採將展開＊
　
　　國家醫保局發布通知，將開展第八批國家組織藥品集採並落地實施，適時推進新批次藥品集
採。
　　《關於做好２０２３年醫藥集中採購和價格管理工作的通知》指出，將重點指導湖北牽頭擴
大中成藥省際聯盟採購品種和區域範圍，江西牽頭開展干擾素省際聯盟採購，廣東牽頭開展易短
缺和急搶救藥省際聯盟採購。省級藥品集採重點針對未納入國家集採的品種和未過評品種，到
２０２３年底，每個省份的國家和省級集採藥品數累計達到４５０種，其中省級集採藥品應達到
１３０種，化學藥、中成藥、生物藥均應有所覆蓋。
　　除了加大對藥品的集中採購外，高值醫用耗材也將進行集採。醫保局將重點指導陝西牽頭開
展硬腦（脊）膜補片、疝修補耗材省際聯盟採購，河南牽頭開展神經外科等耗材省際聯盟採購，
安徽牽頭開展體外診斷試劑省際聯盟採購。
　　自２０１８年成立以來，國家醫保局已組織開展７批集採工作，其中涉及的２９４種藥品平
均降價超５０％，２９４種藥品平均降價超５０％，疊加地方聯盟集採，累計降低藥耗費用超
４０００億元人民幣。
　　恒生中國企業跌０﹒７２％報６９﹒３６元，北水淨買入１７﹒２億元；盈富基金跌
０﹒７７％報２０﹒６元，北水淨買入１２﹒１億元；南方恒生科技跌１﹒３６％報４﹒０７元
，北水淨買入６﹒７億元。
　　藥明生物跌１﹒２％報５７﹒６元，北水淨賣出２億元；建設銀行升０﹒８１％報４﹒９８
元，北水淨賣出０﹒１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　１７﹒２２
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　１２﹒０７
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　　６﹒７３
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　５﹒６７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　４﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－２﹒０４
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－０﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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