【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒１１億元，買恒生國企沽藥明

《經濟通通訊社２日專訊》今日恒指低開２２９點，報２０３９０點。最高跌７１點報
２０５４８點，最低跌２９８點報２０３２１點。恒指收報２０４２９點，跌１９０點或
０﹒９２％。
北水全日淨流入７３﹒１１億元，增加１０７％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國企
業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、南方恒生科技（０３０３３）；淨賣出最多的依
次是藥明生物（０２２６９）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１１０５﹒０８億元減少２８﹒２％。其中港股通成交３０３億元，佔總成交
２７﹒４％。
＊第八批國家組織藥品集採將展開＊
國家醫保局發布通知，將開展第八批國家組織藥品集採並落地實施，適時推進新批次藥品集
採。
《關於做好２０２３年醫藥集中採購和價格管理工作的通知》指出，將重點指導湖北牽頭擴
大中成藥省際聯盟採購品種和區域範圍，江西牽頭開展干擾素省際聯盟採購，廣東牽頭開展易短
缺和急搶救藥省際聯盟採購。省級藥品集採重點針對未納入國家集採的品種和未過評品種，到
２０２３年底，每個省份的國家和省級集採藥品數累計達到４５０種，其中省級集採藥品應達到
１３０種，化學藥、中成藥、生物藥均應有所覆蓋。
除了加大對藥品的集中採購外，高值醫用耗材也將進行集採。醫保局將重點指導陝西牽頭開
展硬腦（脊）膜補片、疝修補耗材省際聯盟採購，河南牽頭開展神經外科等耗材省際聯盟採購，
安徽牽頭開展體外診斷試劑省際聯盟採購。
自２０１８年成立以來，國家醫保局已組織開展７批集採工作，其中涉及的２９４種藥品平
均降價超５０％，２９４種藥品平均降價超５０％，疊加地方聯盟集採，累計降低藥耗費用超
４０００億元人民幣。
恒生中國企業跌０﹒７２％報６９﹒３６元，北水淨買入１７﹒２億元；盈富基金跌
０﹒７７％報２０﹒６元，北水淨買入１２﹒１億元；南方恒生科技跌１﹒３６％報４﹒０７元
，北水淨買入６﹒７億元。
藥明生物跌１﹒２％報５７﹒６元，北水淨賣出２億元；建設銀行升０﹒８１％報４﹒９８
元，北水淨賣出０﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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恒生中國企業 （０２８２８） １７﹒２２
盈富基金 （０２８００） １２﹒０７
南方恒生科技 （０３０３３） ６﹒７３
騰訊控股 （００７００） ５﹒６７
中國移動 （００９４１） ４﹒２６
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） －２﹒０４
建設銀行 （００９３９） －０﹒１３
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