《美元走勢－羅明立》美匯短期維持反覆偏好，靜候就業及通脹數據

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３６﹒６２ １３６﹒７２ １３６﹒０５

歐元╱美元 １﹒０６４３ １﹒０６７３ １﹒０６３５

英鎊╱美元 １﹒１９９２ １﹒２０３６ １﹒１９７９

美元╱瑞郎 ０﹒９４２４ ０﹒９４３２ ０﹒９３９２

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８４９８ ７﹒８４８３

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《美元走勢》美國２月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值向下修正至４７﹒３，同期ＩＳＭ製

造業ＰＭＩ雖然升至４７﹒７，但未如預期。歐元區主要國家的最新消費物價指數都有回升跡象

，而中國２月製造業ＰＭＩ數據強勁，刺激市場風險胃納，利好非美貨幣早段造好，當中商品貨

幣表現較佳。美匯指數周三（１日）跌至１０４邊緣有反彈，貨幣市場預計，美國聯儲基本利率

在９月份或達到５﹒４２５％的峰值，今年降息機率接近零，這些都限制美元進一步走低，未來

兩周公布的就業及通脹數據將影響美匯走向，短期將維持反覆偏好的格局。

歐洲國家通脹有可能回升，央行只能繼續收緊貨幣政策，３月加息０﹒５％差不多已成定局

，歐元漲至２０天線的１﹒０６８０附近，應該開始有較大阻力。過去幾日曾經有好表現的英鎊

似乎未能維持強勢，１﹒１９及１﹒１８３０是重要支持。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０６８５ １﹒０５５０ １﹒０７３５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 賣出澳元 ０﹒６７６０ ０﹒６６６０ ０﹒６８１０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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