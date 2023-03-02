《國企紅籌》鐵塔（７８８）全年純利升近２０％，息３﹒２３２分

《經濟通通訊社２日專訊》中國鐵塔（００７８８）公布，截至２０２２年１２月３１日止

全年純利８７﹒８７億元（人民幣．下同），按年升１９﹒８９％；每股基本盈利５﹒０３分，

較去年同期增加２０﹒０５％；派末期息３﹒２３２分，較去年同期增加２３﹒１７％。

期內收入９２１﹒７億元，升６﹒４５％；營業利潤１３３﹒１２億元，升２﹒１３％。

（ｈｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

