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02/03/2023 13:20

【香港要聞】傳高鐵香港段下周六起分階段恢復長途班次

　　《經濟通通訊社２日專訊》據無綫新聞引述消息指，高鐵香港段長途班次將分兩階段，分別
在本月１１日及下月１日逐步恢復。
　　廣深港高鐵香港段今年１月１５日復運，暫只提供深圳及廣州等短途班次，每天合共約
３８﹒５對。
　　報道指，兩地初步傾向本月１１日起增加班次，至每天５１對，包括每天多約６對長途班次
。下月１日起擬恢復疫情前所有長途點，包括北京、上海、天津及昆明等。（ｂｉ）

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